Honda выпустила карбоновый электровелосипед RN0 с мотором на 100 Н·м и батареей 720 Вт·ч

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Электровелосипед Honda RN0 получил карбоновую раму-монокок, аккумулятор ёмкостью 720 Вт·ч и новый электропривод Shimano EP8 мощностью до 750 Вт. При этом компания отказалась от необычной коробки передач, которой прославился её гоночный велосипед RN01. Вместо неё используется электронная трансмиссия Shimano Di2 с автоматическим переключением скоростей.

RN0 разработан для горных маршрутов и сочетает 160 мм хода передней вилки со 145 мм хода задней подвески. У велосипеда разноразмерные колёса: 29 дюймов спереди и 27,5 дюйма сзади. Карбоновая конструкция объединяет переднюю часть рамы и массивный маятник Gull Arm. При разработке Honda сотрудничала с немецкой ADP Engineering, владеющей брендом Rotwild. Рама рассчитана на сочетание боковой жёсткости и контролируемой упругости при движении по неровностям.

Самое интересное в новинке — электромотор Shimano EP8 следующего поколения. Он развивает крутящий момент до 100 Н·м и пиковую мощность свыше 750 Вт. По сравнению с прежней версией максимальный крутящий момент вырос на 17,6%, мощность — на 25%. При этом масса двигателя с магниевым корпусом составляет 2,3 кг, что на 14,8% меньше показателя предшественника. Питание обеспечивает встроенная батарея на 720 Вт·ч с напряжением системы 43 В вместо прежних 36 В.

Honda RN0 поступит к европейским дилерам в 2027 году. Велосипед предложат в трёх размерах рамы — S, M и L, с вилкой Fox 36, задним амортизатором Float Evol Factory, 12-скоростной трансмиссией Shimano XT Di2 и четырёхпоршневыми тормозами. Заявленная масса велосипеда составляет 24 кг. Первоначально продажи сосредоточат в европейских мотосалонах Honda, а дальнейшее расширение географии будет зависеть от спроса.

Источник: hondanews