Honda создала гибридный внедорожный грузовик мощностью более 1300 л. с. для гонок
Honda создала гибридный внедорожный грузовик мощностью более 1300 л. с. для гонок Baja. Машина под названием Passport Baja Spec станет первым гибридом в высшем классе Trophy Truck чемпионата SCORE World Desert Championship. При этом её силовая установка превосходит по мощности атмосферные 9-литровые V8, которыми оснащают соперников.
Силовая установка включает 2,4-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами и гибридную систему напряжением 800 В. Двигатель расположен за кабиной и создан на основе агрегата гоночного прототипа Acura ARX-06 GTP, который одерживал победы в марафонах Rolex 24 в Дайтоне и «12 часов Себринга». Мощность всей системы превышает 1300 л. с., тогда как нынешние Trophy Truck обычно используют атмосферные V8 объёмом 9 литров.
Грузовик получил полный привод, пятиступенчатую трансмиссию и специально разработанные редукторы на колёсах. Лёгкий аккумулятор с элементами пакетного типа, аналогичными применявшимся в предыдущем поколении болидов Формулы-1, помещён в корпус из углеродного волокна. Электроника управляет распределением тяги, тормозами по схеме brake-by-wire и адаптивной системой контроля сцепления. Программное обеспечение HRC объединяет управление двигателем, шасси и запасом энергии, позволяя менять настройки с учётом трассы и условий гонки.
Кузов из углеродного волокна спроектировали с использованием вычислительной аэродинамики. Под капотом здесь ничего нет в привычном смысле: двигатель установлен за кабиной, а компоновка и расположение тяжёлых компонентов рассчитаны на сохранение баланса при движении по пересечённой местности. Топливный бак из углеродного волокна и кевлара вмещает 145 галлонов (около 549 литров). Подвеска с двумя амортизаторами Fox Racing на каждом колесе рассчитана на большие ходы и высокие нагрузки.
За рулём Honda Passport Baja Spec выступит двукратный победитель Baja 1000 Брайс Мензис. Дебют машины в соревнованиях запланирован на Baja 500 в июне 2027 года, а главная цель команды — победа в общем зачёте Baja 1000. В 2027 году гонка отметит 60-летие. До этого грузовик покажут публике на выставке SEMA в Лас-Вегасе 3-6 ноября 2026 года.
Источник: carscoops
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