Honda создала гибридный внедорожный грузовик мощностью более 1300 л. с. для гонок Baja. Машина под названием Passport Baja Spec станет первым гибридом в высшем классе Trophy Truck чемпионата SCORE World Desert Championship. При этом её силовая установка превосходит по мощности атмосферные 9-литровые V8, которыми оснащают соперников.

Силовая установка включает 2,4-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами и гибридную систему напряжением 800 В. Двигатель расположен за кабиной и создан на основе агрегата гоночного прототипа Acura ARX-06 GTP, который одерживал победы в марафонах Rolex 24 в Дайтоне и «12 часов Себринга». Мощность всей системы превышает 1300 л. с., тогда как нынешние Trophy Truck обычно используют атмосферные V8 объёмом 9 литров.

Грузовик получил полный привод, пятиступенчатую трансмиссию и специально разработанные редукторы на колёсах. Лёгкий аккумулятор с элементами пакетного типа, аналогичными применявшимся в предыдущем поколении болидов Формулы-1, помещён в корпус из углеродного волокна. Электроника управляет распределением тяги, тормозами по схеме brake-by-wire и адаптивной системой контроля сцепления. Программное обеспечение HRC объединяет управление двигателем, шасси и запасом энергии, позволяя менять настройки с учётом трассы и условий гонки.

Кузов из углеродного волокна спроектировали с использованием вычислительной аэродинамики. Под капотом здесь ничего нет в привычном смысле: двигатель установлен за кабиной, а компоновка и расположение тяжёлых компонентов рассчитаны на сохранение баланса при движении по пересечённой местности. Топливный бак из углеродного волокна и кевлара вмещает 145 галлонов (около 549 литров). Подвеска с двумя амортизаторами Fox Racing на каждом колесе рассчитана на большие ходы и высокие нагрузки.

За рулём Honda Passport Baja Spec выступит двукратный победитель Baja 1000 Брайс Мензис. Дебют машины в соревнованиях запланирован на Baja 500 в июне 2027 года, а главная цель команды — победа в общем зачёте Baja 1000. В 2027 году гонка отметит 60-летие. До этого грузовик покажут публике на выставке SEMA в Лас-Вегасе 3-6 ноября 2026 года.

Источник: carscoops