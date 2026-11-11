Honda представила свой первый электрический горный велосипед: карбоновая рама, двигатель на 750 Вт и батарея на 720 Вт·ч

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Компания Honda представила свой первый премиальный электрический горный велосипед RN0 eMTB. Новинка создана совместно с немецкой компанией Rotwild, которая специализируется на производстве горных электровелосипедов. Модель получила карбоновую раму, мощный электродвигатель и оборудование для езды по сложным маршрутам.

Впервые прототип показали около двух месяцев назад на выставке в Испании. Теперь компания продемонстрировала окончательный вариант велосипеда. Его конструкция выполнена из карбона, а общий вес составляет около 24 кг.

За помощь при педалировании отвечает система Shimano с максимальной мощностью 750 Вт и крутящим моментом 100 Нм. Она работает от аккумулятора на 720 Вт·ч. Производитель пока не приводит данных о запасе хода. Электроника также умеет самостоятельно подбирать уровень поддержки в зависимости от рельефа и усилий велосипедиста. Еще одна предусмотренная функция — автоматическое переключение передач.

Для передвижения по пересеченной местности велосипед получил колеса разного диаметра: 29 дюймов спереди и 27,5 дюйма сзади. Подвеска Fox включает переднюю вилку с ходом 160 мм и задний амортизатор. За торможение отвечают дисковые тормоза Shimano Deore XT с четырьмя поршнями.

В верхнюю трубу рамы встроен цветной экран диагональю 2,2 дюйма. На нем отображаются скорость, выбранный режим помощи и информация об оставшемся заряде. Также владелец сможет использовать приложение для изменения настроек электропривода и блокировки электронных систем велосипеда.

Компания пока не объявила стоимость новинки и сроки начала продаж. Таким образом, основные коммерческие подробности о первой горной электрической модели японской компании еще предстоит узнать.

Источник: Honda