Honda представила концепт CB250SS — компактный мотоцикл в стиле скрэмблер, который сочетает ретродизайн с современной технической начинкой. Новинку показали на выставке CIMA Motor в китайском Чунцине. При этом её конструкция выглядит близкой к серийному производству: мотоцикл оснащён полноценной выпускной системой с каталитическим нейтрализатором, а не выставочным макетом.

В основе CB250SS лежит одноцилиндровый двигатель объёмом 249 см³ с жидкостным охлаждением. Подобный мотор уже используется на японских версиях Honda CB250R и Rebel 250, однако мощность и крутящий момент нового концепта пока не раскрыты. Двигатель работает в паре со сцеплением с усилителем и проскальзывающей функцией, которая помогает избежать блокировки заднего колеса при резком переключении передач вниз.

CB250SS получила стальную раму, перевёрнутую переднюю вилку и задний моноамортизатор. Колёса диаметром 17 дюймов и дорожная компоновка указывают на ориентацию преимущественно на асфальт, а не на сложное бездорожье. В оснащение также входят круглая TFT-панель приборов с поддержкой Honda RoadSync, защитная решётка фары и небольшое ветровое стекло. Внешность дополняют красно-белый топливный бак, тёмно-синяя нижняя облицовка и золотистая отделка вилки.

Honda пока не объявила мощность двигателя, цену и сроки выхода серийной версии. По данным New Atlas, серийный мотоцикл может появиться на китайском рынке в 2027 году, но производитель ещё не подтвердил ни этот срок, ни планы продаж за пределами Китая. Пока CB250SS остаётся концептом, хотя наличие обычной дорожной выпускной системы с каталитическим нейтрализатором указывает на возможность серийного продолжения проекта.

Источник: honda