Минимальные цены сразу трёх кроссоверов Haval в России выросли на 100-300 тыс. рублей. Сильнее всего подорожал Dargo: теперь за него просят от 3,499 млн рублей вместо прежних 3,199 млн. Изменения затронули также Haval F7 и F7x, причём причина повышения цен связана не с очередной модернизацией машин, а с исчезновением из прайс-листов более доступных автомобилей прежних модельных годов.

У Haval F7 начальная цена увеличилась на 100 тыс. рублей — с 2,899 до 2,999 млн рублей. Купеобразный F7x прибавил 200 тыс. рублей: теперь он стоит минимум 3,799 млн рублей. В процентном выражении рост цен на три модели составил от 3,4 до 9,4%. При этом стоимость обновлённых автомобилей 2026 модельного года не менялась: подорожание связано прежде всего с тем, что покупателям больше не предлагают прежние, более дешёвые версии.

Сильнее всего изменения заметны на примере Dargo. Раньше купить его можно было за 3,199 млн рублей в переднеприводном исполнении с двигателем мощностью 192 л. с. Теперь в российском прайс-листе остались полноприводные машины с 200-сильным турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Двигатель развивает 380 Нм вместо прежних 320 Нм. Одновременно с сайта исчез Dargo X, место которого в модельной линейке занял Haval H7.

У F7 обновление силовых агрегатов также принесло технические изменения: 1,5-литровый мотор сохранил мощность 150 л. с., но его крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. У двухлитровой версии показатели увеличились со 192 до 200 л. с. и с 320 до 380 Нм. F7x получил более мощный 231-сильный двигатель, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды вместо прежних 9,4 секунды. Получается, формально покупатель платит больше не за очередное повышение цен на те же самые машины, а за переход к обновлённым версиям, которые лишились части прежних доступных конфигураций.

Источник: «Автоновости дня»