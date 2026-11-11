Гравийный велосипед 3T получил колёса шириной 51 мм, хотя раньше упирался в 42 мм

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| Новость | Авто и транспорт

Новая версия гравийного велосипеда 3T Racemax+ получила увеличенный зазор для покрышек — теперь он достигает 51 мм вместо прежних 42 мм. При этом производитель сохранил стоимость рамы на уровне модели 2020 года, хотя по вместимости колёс новинка приблизилась к более дорогой серии Racemax² Italia.

Автор: 3T Источник: bikerumor.com

Увеличить зазор удалось за счёт изменения геометрии рамы. Задние перья удлинили на 10 мм, а вилку — на 12 мм. С односкоростной передней системой можно устанавливать покрышки шириной до 51 мм, с двумя звёздами ограничение составляет 48 мм.

При этом Racemax+ WPNT сохранил главное преимущество более дорогой модели Racemax² Italia: максимальная ширина покрышек у них одинаковая. Разница заметна в цене. Комплект рамы новой модели стоит 3200 евро против 4800 евро за Racemax² Italia и 6200 евро за версию Italia X.

Раму из карбона производят в Азии, а окрашивают и собирают велосипеды в Италии. Масса рамы размера M заявлена на уровне 1050 г, вилки — 430 г. Покупателям также доступны шесть размеров от XS до XXL и комплектации с механической Shimano GRX 1x12 или электронной SRAM Rival XPLR AXS 1x13.

Источник: bikerumor

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