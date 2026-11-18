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Компания Amflow, ранее специализировавшаяся на электрических горных велосипедах, представила свою первую серию моделей для городских поездок. Линейка Amflow UE включает две версии: Carbon и Carbon Pro. Обе получили легкую карбоновую раму и аккумулятор, рассчитанный на продолжительные поездки без подзарядки.

За помощь при педалировании отвечает система Avinox M2 eDrive. Ее пиковая мощность достигает 1100 Вт, а крутящий момент составляет до 125 Н·м. По заявлению производителя, такой привод позволяет справляться даже с крутыми подъемами с уклоном до 30%. Встроенная батарея на 600 Вт·ч обеспечивает заявленный запас хода до 132 км. Предусмотрена и поддержка быстрой зарядки.

Несмотря на электрическую начинку, производитель уделил внимание массе конструкции. Рама из углеродного волокна весит около 2,35 кг, а весь велосипед — чуть меньше 21 кг. Для поездок по неровным дорогам предусмотрена передняя амортизационная вилка с ходом 65 мм. Также установлены дисковые тормоза Magura.

В оснащение обеих моделей входит небольшой сенсорный экран, отображающий информацию о поездке и работе электропривода. Велосипед можно связать со смартфоном, который при установке в специальный держатель будет заряжаться через USB-C. Среди других возможностей заявлены автоматическое управление освещением, отслеживание пульса, совместимость с Apple Watch и поиск велосипеда через сервис Apple Find My. Дополнительно предусмотрен встроенный стальной замок.

Для перевозки вещей можно установить передний и задний багажники. Первый выдерживает нагрузку до 20 кг, второй — до 27 кг. Управлять дополнительными функциями и просматривать данные о поездках позволяет приложение Avinox Ride.

Основное отличие двух версий заключается в конструкции трансмиссии. Модель Carbon получила электронный переключатель передач TRP с десятью скоростями. В Carbon Pro используется ременная передача Gates и трехскоростная планетарная втулка с электронным управлением.

В Европе стоимость Carbon составляет 3100 евро, а Carbon Pro — 3500 евро. Велосипеды можно приобрести на официальном сайте компании и у авторизованных продавцов.

Источник: Notebookcheck