Гигантский электросамокат создавали семь лет: первый проект оказался слишком большим

Американский инженер Мэтт Браун завершил семилетний проект по созданию гигантского электросамоката, похожего на обычный Razor, но увеличенного до 2,4 м в длину. Двухколёсная конструкция получила деревянную раму с алюминиевой обшивкой, широкие шины и электропривод от серийного самоката. Изначально Браун задумал ещё более масштабную версию длиной свыше 6 м, однако от неё пришлось отказаться: такую машину было слишком сложно хранить и разворачивать.

Основу конструкции составляют деревянные брусья и фанерная площадка толщиной около 12,7 мм. Для движения Браун использовал заднее мотор-колесо и электрические компоненты подержанного электросамоката с широкими шинами. Алюминиевые листы скрывают деревянный каркас и придают аппарату сходство с увеличенной копией обычного самоката Razor.

Проект несколько раз откладывался из-за других машин, переездов и отмены мероприятия в пустыне, где самокат планировали впервые показать публике. За время простоя аккумулятор вышел из строя, поэтому Брауну пришлось заменить батарейный блок. Испытания выявили и другую проблему: на малой скорости громоздкой машиной было трудно управлять из-за большого радиуса поворота. Установка более короткого руля от стандартного Razor улучшила управляемость.

Завершить сборку помогли детали, напечатанные на 3D-принтере, в том числе кожухи вилки и телескопический зажим руля. После появления трещины в платформе Браун усилил её стальными уголками. На задней части он также закрепил два обычных самоката Razor, чтобы пассажиры могли ехать вместе с водителем. По словам инженера, это самый большой двухколёсный самокат в стиле Razor из тех, что ему встречались.

Источник: interestingengineering