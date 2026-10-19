Geely интегрирует искусственный интеллект Gemini, навигацию Google Maps и магазин приложений Google Play непосредственно в мультимедийные системы своих автомобилей. Первые модели с новым программным комплексом должны выйти на зарубежные рынки во второй половине 2027 года. Партнёрство с Google затронет несколько марок холдинга, но не Китай и США на начальном этапе.

Встроенные сервисы позволят водителям пользоваться навигацией, устанавливать совместимые приложения и обращаться к голосовому ИИ-помощнику без необходимости выполнять все действия через смартфон. Система также должна упростить поиск зарядных станций и других объектов по маршруту. При этом Geely намерена сделать цифровой интерфейс менее перегруженным, чтобы управление функциями не отвлекало водителя от дороги.

Внедрение планируется для автомобилей Geely, Lynk & Co, Proton, Riddara и Smart, а также других подходящих моделей холдинга. Конкретную машину, которая первой получит сервисы Google, компания пока не назвала. Сроки запуска будут зависеть от готовности автомобилей, требований местных регуляторов и доступности сервисов в конкретных странах.

Источник: carnewschina