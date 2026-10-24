Geely возвращает Smart к крошечным городским машинам: электромобиль #2 готовится к старту продаж

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| Новость | Авто и транспорт

Электрический двухместный Smart #2 выйдет на китайский рынок 5 ноября. Компактная модель продолжит концепцию городского автомобиля Smart Fortwo, но получит новую электрическую платформу, батарею ёмкостью 35,8 кВт·ч и запас хода до 410 км по циклу CLTC. Дату начала продаж подтвердили китайские автомобильные СМИ со ссылкой на официальную информацию.

Автор: Smart Источник: carnewschina.com

За движение отвечает электромотор мощностью 60 кВт (80 л. с.), объединённый с другими компонентами силовой установки в единый модуль. Литий-железо-фосфатную батарею поставляет CATL. Быстрая зарядка позволяет пополнить её запас энергии с 10 до 80% за 20 минут. Заявленные 410 км относятся к китайскому циклу CLTC, поэтому напрямую сравнивать эту цифру с результатами испытаний по европейскому стандарту WLTP некорректно.

Длина Smart #2 составляет 2751 или 2764 мм в зависимости от исполнения, ширина — 1669 мм, высота — 1555 мм, колёсная база — 1875 мм. Автомобиль построен на электрической архитектуре ECA и сохраняет двухдверную двухместную компоновку с колёсами, максимально разнесёнными к углам кузова. Минимальный радиус разворота составляет 3,35 м, что удобно для маневрирования на тесных городских улицах. За дизайн отвечает глобальная команда Mercedes-Benz.

До выхода стандартной версии в Китае уже появилась ограниченная серия Couture Edition: её представили 12 октября тиражом 999 экземпляров по цене 112 999 юаней. Стоимость обычного Smart #2 пока не объявлена. Новинка возвращает марку в сегмент сверхкомпактных двухместных машин, который ранее представлял Fortwo, и дополняет линейку более крупных электромобилей Smart.

Smart #2 выпускает бренд Smart, созданный как совместное предприятие Mercedes-Benz и китайского холдинга Geely. За дизайн новинки отвечает команда Mercedes-Benz, а разработкой автомобилей занимается инженерная команда Geely. Электромобиль возвращает марку в сегмент сверхкомпактных двухместных машин, который ранее представлял Smart Fortwo.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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