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Электрический двухместный Smart #2 выйдет на китайский рынок 5 ноября. Компактная модель продолжит концепцию городского автомобиля Smart Fortwo, но получит новую электрическую платформу, батарею ёмкостью 35,8 кВт·ч и запас хода до 410 км по циклу CLTC. Дату начала продаж подтвердили китайские автомобильные СМИ со ссылкой на официальную информацию.

За движение отвечает электромотор мощностью 60 кВт (80 л. с.), объединённый с другими компонентами силовой установки в единый модуль. Литий-железо-фосфатную батарею поставляет CATL. Быстрая зарядка позволяет пополнить её запас энергии с 10 до 80% за 20 минут. Заявленные 410 км относятся к китайскому циклу CLTC, поэтому напрямую сравнивать эту цифру с результатами испытаний по европейскому стандарту WLTP некорректно.

Длина Smart #2 составляет 2751 или 2764 мм в зависимости от исполнения, ширина — 1669 мм, высота — 1555 мм, колёсная база — 1875 мм. Автомобиль построен на электрической архитектуре ECA и сохраняет двухдверную двухместную компоновку с колёсами, максимально разнесёнными к углам кузова. Минимальный радиус разворота составляет 3,35 м, что удобно для маневрирования на тесных городских улицах. За дизайн отвечает глобальная команда Mercedes-Benz.

До выхода стандартной версии в Китае уже появилась ограниченная серия Couture Edition: её представили 12 октября тиражом 999 экземпляров по цене 112 999 юаней. Стоимость обычного Smart #2 пока не объявлена. Новинка возвращает марку в сегмент сверхкомпактных двухместных машин, который ранее представлял Fortwo, и дополняет линейку более крупных электромобилей Smart.

Smart #2 выпускает бренд Smart, созданный как совместное предприятие Mercedes-Benz и китайского холдинга Geely. За дизайн новинки отвечает команда Mercedes-Benz, а разработкой автомобилей занимается инженерная команда Geely. Электромобиль возвращает марку в сегмент сверхкомпактных двухместных машин, который ранее представлял Smart Fortwo.

Источник: carnewschina