Geely и Renault создали 670-сильный V8 для нового суперкара Lotus
Новый 4-литровый V8 с двумя турбинами мощностью более 670 л. с. станет основой гибридной силовой установки будущего суперкара Lotus Type 135. Его разработала компания Horse Powertrain, созданная при участии Geely и Renault. Для производителя это первый восьмицилиндровый двигатель, подготовленный к серийному производству.
HORSE W40 развивает более 500 кВт (около 680 л. с.) и выдаёт до 800 Н·м крутящего момента. При этом масса двигателя составляет всего 200 кг. Турбокомпрессоры разместили между рядами цилиндров по схеме Hot-V: такая компоновка позволяет сделать силовой агрегат компактнее и сократить путь выхлопных газов до турбин. Двигатель также получил непосредственный впрыск топлива и изначально проектировался для работы в составе гибридной системы.
Для работы с мотором разработали восьмиступенчатую роботизированную коробку HORSE 8LDCT с двумя сцеплениями в масляной ванне. Она рассчитана на входной крутящий момент до 1050 Н·м, а время реакции при переключении передач составляет менее 20 мс. Предварительное заполнение сцепления занимает менее 50 мс. Электронная система управления использует силовые модули на основе карбида кремния.
Первым автомобилем с новой силовой установкой станет Lotus Type 135. По ранее объявленным планам, спортивный гибрид должен выйти в 2028 году и получить суммарную мощность более 1000 л. с. Точные характеристики электрической части пока не раскрыты.
Для Horse Powertrain этот проект станет первой серийной заявкой на применение собственного V8, а для Lotus — возвращением к восьмицилиндровым двигателям в новом поколении спортивных автомобилей.
Источник: carnewschina
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