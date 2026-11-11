Geely и Renault создали 670-сильный V8 для нового суперкара Lotus

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| Новость | Авто и транспорт

Новый 4-литровый V8 с двумя турбинами мощностью более 670 л. с. станет основой гибридной силовой установки будущего суперкара Lotus Type 135. Его разработала компания Horse Powertrain, созданная при участии Geely и Renault. Для производителя это первый восьмицилиндровый двигатель, подготовленный к серийному производству.

Автор: Geely/Renault Источник: carnewschina.com

HORSE W40 развивает более 500 кВт (около 680 л. с.) и выдаёт до 800 Н·м крутящего момента. При этом масса двигателя составляет всего 200 кг. Турбокомпрессоры разместили между рядами цилиндров по схеме Hot-V: такая компоновка позволяет сделать силовой агрегат компактнее и сократить путь выхлопных газов до турбин. Двигатель также получил непосредственный впрыск топлива и изначально проектировался для работы в составе гибридной системы.

Для работы с мотором разработали восьмиступенчатую роботизированную коробку HORSE 8LDCT с двумя сцеплениями в масляной ванне. Она рассчитана на входной крутящий момент до 1050 Н·м, а время реакции при переключении передач составляет менее 20 мс. Предварительное заполнение сцепления занимает менее 50 мс. Электронная система управления использует силовые модули на основе карбида кремния.

Первым автомобилем с новой силовой установкой станет Lotus Type 135. По ранее объявленным планам, спортивный гибрид должен выйти в 2028 году и получить суммарную мощность более 1000 л. с. Точные характеристики электрической части пока не раскрыты.

Для Horse Powertrain этот проект станет первой серийной заявкой на применение собственного V8, а для Lotus — возвращением к восьмицилиндровым двигателям в новом поколении спортивных автомобилей.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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