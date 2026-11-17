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До 2024 года самолет Airbus A340-300 с бортовым номером 16+01 служил в качестве ВИП-борта для канцлера Германии Ангелы Меркель и других представителей немецкого правительства. Впоследствии лайнер, носивший имя «Конрад Аденауэр» (иногда неофициально его называли «Merkel One»), был разобран. Часть его отправилась в музей, а несколько небольших фрагментов теперь может приобрести любой желающий.

Сегодня стало модным трендом создавать коллекционные аксессуары из обшивки списанных самолетов. Производители таких изделий называют этот процесс «апсайклингом» (upcycling). Им действительно мастерски удается превращать, казалось бы, ненужный авиационный металл в привлекательные предметы обихода — например, в брелоки для ключей, багажные бирки или металлические подставки под стаканы.

Австрийская компания Aviation Upcycling выпустила продукцию из весьма примечательного воздушного судна: это немецкий аналог «Air Force One» — Airbus A340-300 из состава правительственного авиаотряда, который ранее носил имя «Конрад Аденауэр». Правда, еще во время своей службы этот A340 уступил свое имя преемнику — совершенно новому Airbus A350. Впрочем, это ничуть не умалило его статуса бывшего флагмана правительственного авиапарка Германии.

В 2024 году борт 16+01 прибыл в испанский Теруэль, где впоследствии был разобран. Передняя верхняя часть фюзеляжа вскоре будет выставлена ​​в берлинском музее. Недавно конструкция прибыла морским путем в порт Гамбурга.

По этому случаю компания Aviation Upcycling под своим брендом Aircrafttag запустила продажу эксклюзивной серии «Конрад Аденауэр»: брелоки для ключей, багажные бирки и подставки под напитки, изготовленные из фрагментов фюзеляжа борта 16+01. Все они прошли специальную высококачественную обработку и теперь доступны в интернет-магазине Aircrafttag. По заявлению компании, это крупнейший проект, за который когда-либо бралась Aviation Upcycling.

Металлические изделия выполнены из алюминия, взятого от бывшего правительственного лайнера; на них сохранились оригинальная окраска и текстура поверхности.

Благодаря различиям в цвете, свойствах материала и следах эксплуатации каждое изделие становится уникальным коллекционным предметом, непосредственно связанным с историей самолета. Aviation Upcycling

Глава компании Ральф Ванш подчеркивает, что бывший правительственный Airbus A340 — это «особый проект, учитывая его историю», важный для всех участников процесса.

Используя оригинальную внешнюю обшивку, мы хотим сохранить часть истории авиации и сделать ее доступной для коллекционеров и всех, кто интересуется авиацией. Ральф Ванш

Спрос на уникальные предметы, созданные из бывшего «Конрада Аденауэра», оказался очень высоким. Менее чем через 24 часа после официального начала продаж аксессуаров на сайте Aircrafttag часть товаров была полностью распродана. Так что коллекционерам, желающим заполучить в свою коллекцию еще немного металла «Merkel One», стоит поторопиться.

Источник: Flugrevue