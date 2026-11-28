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РЖД и Федеральная пассажирская компания (ФПК) готовят к запуску поезда с вагонами капсульного типа, созданными в увеличенном габарите Т. Как заявил генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов на мероприятии «Транспорт России», новый вагон вмещает 56 изолированных друг от друга пассажирских мест.

Капсульный формат представляет собой размещение индивидуальных закрытых полок вдоль прохода по центру салона. Вместо дверей используется плотная шторка, блокирующая проникновение света и звука из коридора. Длина спального места внутри капсулы увеличена на 15 сантиметров относительно действующих стандартов РЖД. Внутреннее оснащение включает зоны для хранения багажа и одежды, столик, систему индивидуального освещения и разъемы USB.

Реализация проекта связана с внедрением на железных дорогах габарита Т (технического стандарта внешних размеров подвижного состава). Новые кузова превосходят массово используемый габарит 1-ВМ на 73 сантиметра в длину и на 28 сантиметров в ширину.

Ранее РЖД уже представили классические вагоны в габарите Т, где за счет изменения размеров кузова спальные полки расширили на 3 сантиметра, нижние места удлинили на 6 сантиметров, а верхние — на 16 сантиметров. Это позволило разместить в купейном вагоне 40 пассажиров вместо 36 и расширить проход, а вместимость вагонов первого класса (СВ) увеличить на 11 процентов.

По данным ФПК, запуск капсульных вагонов станет следующим этапом обновления парка. Предварительно компания завершит приоритетные проекты по вводу в эксплуатацию вагонов-ресторанов и СВ, а также изучит практический опыт использования плацкартных новых вагонов в габарите Т.

Источник: techcult