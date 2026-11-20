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Флагманский кроссовер Voyah Taishan получил пятиместную версию для российского рынка — её цена начинается от 8 820 000 рублей, при этом возможна выгода до 500 000 рублей по программе «Экосубсидия Voyah 500».

За счёт отказа от третьего ряда сидений автомобиль предлагает увеличенный багажник: его объём составляет 1 148 литров, а при сложенных спинках второго ряда — 2 361 литр. Салон рассчитан по формуле 2+3, особое внимание уделено комфорту пассажиров второго ряда: в центральный подлокотник встроен сенсорный экран с меню на русском языке и беспроводная зарядка, сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем, а правое кресло дополнительно — функцией «нулевой гравитации» и подставкой для ног с электроприводом.

Внешне версия отличается 21-дюймовыми восьмиспицевыми дисками в базе (22-дюймовые доступны как опция), предлагаются цвета «Искрящийся чёрный» и «Серый титан». Интерьер можно выбрать в двух вариантах: светлый (слоновая кость с серо-зелёными акцентами) либо оранжевый с чёрными акцентами.

Силовая установка — последовательный гибрид: бензиновый двигатель работает как генератор, движение обеспечивают два электромотора. Пиковая мощность — 517 л. с., для расчёта транспортного налога учитывается номинальная 30-минутная мощность — 197 л. с. Тяговая батарея ёмкостью 62,5 кВт·ч даёт запас хода на электротяге до 280 км, топливный бак на 65 литров позволяет довести общий запас хода до 1 120 км.

Комфорт и управляемость обеспечивает трёхкамерная пневмоподвеска с регулировкой жёсткости и дорожного просвета (диапазон — 105 мм), а также полноуправляемое шасси — задние колёса поворачиваются до 8 градусов, сокращая радиус разворота до 5,4 метра.

Автомобиль адаптирован для российских условий: мультимедиа русифицирована и поддерживает голосовое управление и онлайн-сервисы, предусмотрен трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и системы помощи водителю, а «зимний пакет» включает подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Источник: avtonovostidnya