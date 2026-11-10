Европейский стартап Vaeridion продвинулся в создании девятиместного электрического самолета Microliner

Компания Vaeridion объявила о получении финансирования на сумму более 124 миллионов евро для своего электрического самолета Microliner. Воздушное судно должно перевозить девять пассажиров на расстояние до 400 километров — полностью без использования авиационного топлива. Большая часть средств поступает от Европейского союза.

Сумма в 124 миллиона евро складывается из двух источников. 30 миллионов евро привлечены в рамках раунда финансирования серии A2, который возглавили нидерландский климатический фонд SHIFT Invest и государственный нидерландский инвестор Invest-NL. В раунде также приняли участие действующие инвесторы — World Fund, Project A и Vsquared Ventures, а также основатель компании PAYBACK Александр Риттвегер.

94,5 миллиона евро выделяются из Инновационного фонда ЕС на реализацию проекта CAROLUS. Эти средства предназначены для создания линии окончательной сборки Microliner в аэропорту Оберпфаффенхофен под Мюнхеном. Из 358 заявок ЕС отобрал двенадцать масштабных проектов; CAROLUS — единственный, относящийся к сфере авиации.

В общей сложности Vaeridion уже привлекла около 60 миллионов евро в виде собственного капитала и государственных субсидий, полученных ранее. Финансирование со стороны ЕС в эту сумму еще не включено, поскольку соответствующее соглашение планируется подписать только в 2027 году. Привлеченный капитал будет направлен на создание первого прототипа, который должен соответствовать требованиям для сертификации, а также на испытания аккумуляторной батареи и силовой установки. «Этот раунд финансирования позволит построить наш первый летательный аппарат, отвечающий сертификационным нормам», — говорит основатель и генеральный директор Айвор ван Дартел.

Компания Vaeridion разрабатывает Microliner «с нуля» его крыло напоминает крыло планера. Основные технические характеристики (по данным компании):

вместимость: девять пассажиров и два пилота; в качестве альтернативы — до 10 кубических метров груза;

дальность полета: 400 километров при полной загрузке (с учетом резерва топлива для полетов по приборам, при перевозке четырех пассажиров дальность увеличивается до 550 километров;

зарядка: аккумулятор должен полностью заряжаться менее чем за 40 минут;

расходы: целевой показатель эксплуатационных затрат — менее 0,40 евро на пассажиро-километр.

По информации Aviation International News, строительство прототипа начнется в начале 2027 года, а получение сертификата от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) запланировано на 2030 год.

Визуализация салона Vaeridion Microliner: белые отдельные кресла и синяя подсветка пола Автор: aeroexpo Источник: www.aeroexpo.com.ru

Эти самолеты предназначены для коротких региональных маршрутов, которые сегодня зачастую обслуживаются устаревшими турбовинтовыми воздушными судами (возраст которых исчисляется десятилетиями) или же вовсе закрыты. По заявлению Vaeridion, только в Германии количество аэродромов, доступных для Microliner, превышает число станций для скоростных поездов ICE. Дополнительным стимулом для реализации этой концепции стали цены на авиатопливо: по данным компании, стоимость керосина за год выросла более чем вдвое.

Потенциальные клиенты уже есть. Компания Vaeridion сообщает о получении заказов на более чем 130 воздушных судов на сумму свыше 730 миллионов евро; среди заказчиков — региональные авиакомпании, чартерные перевозчики и лизинговые фирмы. Первым клиентом стала бельгийская частная авиационная группа ASL. В консультативный совет компании входят представители KLM, Bayerische Landesbank и лизинговой компании TrueNoord, специализирующейся на авиатехнике; в числе партнеров стартапа — GKN Aerospace и производитель аккумуляторов Molicel. Разработка ведется в Мюнхене и Делфте, а производство — в Баварии.

История электрических региональных самолетов полна взлетов и падений. Американский производитель Eviation в 2025 году приостановил работу над своей моделью Alice — девятиместным самолетом. Шведская компания Heart Aerospace теперь делает ставку на гибридную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания, увеличивающим дальность полета. Прототип с полностью электрическим (аккумуляторным) приводом совершил свой первый полет в августе. Нидерландская компания Elysian планирует к 2034 году поднять в воздух электросамолет, рассчитанный примерно на 90 пассажиров. В сегменте «летающих такси» оба немецких проекта, на которые возлагались большие надежды, потерпели неудачу: компания Lilium прекратила свою деятельность, а Volocopter после банкротства перешел под контроль китайского концерна Wanfeng.

Удастся ли выдержать график — вопрос открытый. Главной проблемой остается аккумулятор: на каждый килограмм веса он запасает лишь малую долю той энергии, которую дает авиационное топливо (керосин). Компания Vaeridion не раскрывает, какой объем энергии обеспечивают аккумуляторы в Microliner. По оценкам Мартена Стейнбуха, профессора Технического университета Эйндховена (на которые ссылается Euronews), электрические самолеты, рассчитанные на 9-20 пассажиров, появятся не раньше 2035 года, а лайнеры на 80-90 мест — скорее всего, не ранее 2040 года. Кроме того, 130 самолетов, на которые оформлены предварительные заявки, — это еще не твердые заказы; профильное издание AIN характеризует их как предварительные обязательства по покупке.

В свою очередь, в Vaeridion заявляют, что риски, связанные с сертификацией, уже удалось снизить: стартап завершил предварительную проверку конструкции и подписал с EASA (Европейским агентством по безопасности полетов) второе предварительное соглашение, касающееся сертификации своих новых технологий.

Источник: Vaeridion