Европейский стартап Vaeridion продвинулся в создании девятиместного электрического самолета Microliner
Компания Vaeridion объявила о получении финансирования на сумму более 124 миллионов евро для своего электрического самолета Microliner. Воздушное судно должно перевозить девять пассажиров на расстояние до 400 километров — полностью без использования авиационного топлива. Большая часть средств поступает от Европейского союза.
Сумма в 124 миллиона евро складывается из двух источников. 30 миллионов евро привлечены в рамках раунда финансирования серии A2, который возглавили нидерландский климатический фонд SHIFT Invest и государственный нидерландский инвестор Invest-NL. В раунде также приняли участие действующие инвесторы — World Fund, Project A и Vsquared Ventures, а также основатель компании PAYBACK Александр Риттвегер.
94,5 миллиона евро выделяются из Инновационного фонда ЕС на реализацию проекта CAROLUS. Эти средства предназначены для создания линии окончательной сборки Microliner в аэропорту Оберпфаффенхофен под Мюнхеном. Из 358 заявок ЕС отобрал двенадцать масштабных проектов; CAROLUS — единственный, относящийся к сфере авиации.
В общей сложности Vaeridion уже привлекла около 60 миллионов евро в виде собственного капитала и государственных субсидий, полученных ранее. Финансирование со стороны ЕС в эту сумму еще не включено, поскольку соответствующее соглашение планируется подписать только в 2027 году. Привлеченный капитал будет направлен на создание первого прототипа, который должен соответствовать требованиям для сертификации, а также на испытания аккумуляторной батареи и силовой установки. «Этот раунд финансирования позволит построить наш первый летательный аппарат, отвечающий сертификационным нормам», — говорит основатель и генеральный директор Айвор ван Дартел.
Компания Vaeridion разрабатывает Microliner «с нуля» его крыло напоминает крыло планера. Основные технические характеристики (по данным компании):
- вместимость: девять пассажиров и два пилота; в качестве альтернативы — до 10 кубических метров груза;
- дальность полета: 400 километров при полной загрузке (с учетом резерва топлива для полетов по приборам, при перевозке четырех пассажиров дальность увеличивается до 550 километров;
- зарядка: аккумулятор должен полностью заряжаться менее чем за 40 минут;
- расходы: целевой показатель эксплуатационных затрат — менее 0,40 евро на пассажиро-километр.
По информации Aviation International News, строительство прототипа начнется в начале 2027 года, а получение сертификата от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) запланировано на 2030 год.
Эти самолеты предназначены для коротких региональных маршрутов, которые сегодня зачастую обслуживаются устаревшими турбовинтовыми воздушными судами (возраст которых исчисляется десятилетиями) или же вовсе закрыты. По заявлению Vaeridion, только в Германии количество аэродромов, доступных для Microliner, превышает число станций для скоростных поездов ICE. Дополнительным стимулом для реализации этой концепции стали цены на авиатопливо: по данным компании, стоимость керосина за год выросла более чем вдвое.
Потенциальные клиенты уже есть. Компания Vaeridion сообщает о получении заказов на более чем 130 воздушных судов на сумму свыше 730 миллионов евро; среди заказчиков — региональные авиакомпании, чартерные перевозчики и лизинговые фирмы. Первым клиентом стала бельгийская частная авиационная группа ASL. В консультативный совет компании входят представители KLM, Bayerische Landesbank и лизинговой компании TrueNoord, специализирующейся на авиатехнике; в числе партнеров стартапа — GKN Aerospace и производитель аккумуляторов Molicel. Разработка ведется в Мюнхене и Делфте, а производство — в Баварии.
История электрических региональных самолетов полна взлетов и падений. Американский производитель Eviation в 2025 году приостановил работу над своей моделью Alice — девятиместным самолетом. Шведская компания Heart Aerospace теперь делает ставку на гибридную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания, увеличивающим дальность полета. Прототип с полностью электрическим (аккумуляторным) приводом совершил свой первый полет в августе. Нидерландская компания Elysian планирует к 2034 году поднять в воздух электросамолет, рассчитанный примерно на 90 пассажиров. В сегменте «летающих такси» оба немецких проекта, на которые возлагались большие надежды, потерпели неудачу: компания Lilium прекратила свою деятельность, а Volocopter после банкротства перешел под контроль китайского концерна Wanfeng.
Удастся ли выдержать график — вопрос открытый. Главной проблемой остается аккумулятор: на каждый килограмм веса он запасает лишь малую долю той энергии, которую дает авиационное топливо (керосин). Компания Vaeridion не раскрывает, какой объем энергии обеспечивают аккумуляторы в Microliner. По оценкам Мартена Стейнбуха, профессора Технического университета Эйндховена (на которые ссылается Euronews), электрические самолеты, рассчитанные на 9-20 пассажиров, появятся не раньше 2035 года, а лайнеры на 80-90 мест — скорее всего, не ранее 2040 года. Кроме того, 130 самолетов, на которые оформлены предварительные заявки, — это еще не твердые заказы; профильное издание AIN характеризует их как предварительные обязательства по покупке.
В свою очередь, в Vaeridion заявляют, что риски, связанные с сертификацией, уже удалось снизить: стартап завершил предварительную проверку конструкции и подписал с EASA (Европейским агентством по безопасности полетов) второе предварительное соглашение, касающееся сертификации своих новых технологий.
Источник: Vaeridion
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