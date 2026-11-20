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ENVE выпустила Tubeless Tape Gun — инструмент, который наклеивает бескамерную ленту на обод и обрезает её в конце работы. Фигурный ролик удерживает ленту по центру ободного ложа, пока мастер толкает инструмент вперёд и вращает колесо на себя. По заявлению компании, инструмент подходит к ободам любых производителей, а не только к собственным колёсам ENVE. Для работы нужна лента шириной от 25 до 40 мм, намотанная на картонную втулку диаметром 75 мм (3 дюйма).

Когда лента уложена, встроенный нож отрезает её в нужном месте, ножницы или канцелярский нож не требуются.

Корпус сделан из алюминиевого каркаса с резиновой рукояткой, направляющие для ленты пластиковые, нож металлический. Вес на официальной странице не указан.

В европейском магазине ENVE Tubeless Tape Gun стоит 136,06 евро.

Источник: VeloDisco