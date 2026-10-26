Электросамокатчикам Общественная палата предложила выдавать права подкатегории «МС»

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В РФ предлагают ввести отдельную подкатегорию водительских прав «МС» для пользователей электросамокатов. Инициатором выступил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности А. Холодов. Мера предполагает обязательное прохождение медицинской комиссии для владельцев мобильного транспорта. По словам автора инициативы, медосмотр позволит выявлять противопоказания, связанные с психическим состоянием, а также алкогольной или наркотической зависимостью.

Ключевое новшество — возможность лишать электросамокатчиков прав за нарушения. Сейчас ответственность для пользователей маломощных устройств фактически отсутствует: за пьяную езду на самокате до 250 Вт штрафуют как пешехода на сумму до 1,5 тыс. руб. Введение подкатегории «МС» изменит подобный подход.

Инициатива появилась на фоне судебной практики. В августе этого года москвича лишили прав на 1,5 года и наказали на 45 тыс. руб. за езду в нетрезвом виде на электросамокате мощностью 0,889 кВт — такое устройство уже приравнено к мопеду и требует прав категории «М». Новая подкатегория распространит аналогичный механизм ответственности на более широкий круг электросамокатов.

Источник: Первый технический