Электромобиль без страха разрядки: Nissan NX7 обещает запас хода 1666 км

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| Новость | Авто и транспорт

Nissan вывела на предварительные продажи в Китае гибридный кроссовер NX7, который получил необычно крупную для подключаемой гибридной модели батарею. Аккумулятор ёмкостью 40,9 кВт·ч обеспечивает до 320 км движения на электротяге, а заявленный суммарный запас хода достигает 1666 км.

Автор: Sohu/Nissan Источник: carnewschina.com

За электрическую часть отвечает мотор мощностью 170 кВт (231 л. с.), которому помогает атмосферный двигатель 1,5 л NR15 мощностью 73 кВт (99 л. с.). Батарею поставляет CATL. Она использует литий-железо-фосфатную химию и устанавливается на все три комплектации NX7.

Кроссовер получил лидар в старшей версии и систему помощи водителю Momenta R7. Она поддерживает движение по городским улицам и скоростным трассам с навигационным сопровождением. Габариты машины составляют 4785 x 1932 x 1665 мм, колёсная база — 2815 мм.

Предзаказы открыты по цене от 129 900 до 149 900 юаней. Однако у впечатляющих цифр есть важная оговорка: запас хода 320 км и суммарные 1666 км заявлены производителем, а результаты сертификационных измерений ранее указывали на 220-225 км электрического пробега. Поэтому окончательно оценить преимущество NX7 можно будет после уточнения методики испытаний и появления результатов эксплуатации.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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