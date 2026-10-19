Электрокроссовер Aiva ME7 разгоняется до 255 км/ч: первый совместный проект Seres и CATL раскрыли в документах

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский электрический кроссовер Aiva ME7 с полным приводом и суммарной пиковой мощностью 420 кВт (563 л. с.) появился в регистрационных документах Министерства промышленности и информатизации КНР. Это первая серийная модель марки Aiva, связанной с автопроизводителем Seres и аккумуляторным концерном CATL. Машину предложат в пятиместном исполнении с одним или двумя электромоторами.

Автор: MIIT Источник: carnewschina.com

По габаритам ME7 приближается к крупным кроссоверам: длина составляет 4999 мм, ширина — 1999 мм, колёсная база — 3050 мм. В зависимости от исполнения высота достигает 1616 или 1626 мм. Максимальная скорость обеих версий заявлена на уровне 255 км/ч. Для сравнения, многие семейные электрокроссоверы ограничивают скорость на уровне 180-200 км/ч, поэтому показатель ME7 заметно выше привычного для этого класса диапазона.

Заднеприводная версия получила один электромотор пиковой мощностью 270 кВт (362 л. с.). В полноприводной модификации к нему добавлен передний двигатель на 150 кВт (204 л. с.), а суммарная мощность достигает 420 кВт. Обе версии оснащаются трёхкомпонентными литиевыми аккумуляторами производства CATL. Запас хода и ёмкость батареи в опубликованных регистрационных данных не раскрыты.

Масса электрокроссовера в зависимости от комплектации составляет от 2295 до 2480 кг. Автомобиль также сможет буксировать прицеп полной массой до 700 кг. Появление модели в каталоге китайского ведомства подтверждает продвижение проекта к выходу на рынок, однако окончательные сроки начала продаж, цены и данные об автономности пока не объявлены.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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