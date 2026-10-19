Электрогравийник Ari Shafer HP получил мотор на 350 Вт и шины шириной до 58 мм

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Американская Ari Bikes представила Shafer HP — электрическую версию гравийного велосипеда, которая сохраняет геометрию обычной модели, но получает электропривод для продолжительных поездок. При этом производитель не стал превращать велосипед в тяжёлый электробайк: компактный мотор TQ HPR60 весит около 1,9 кг, а масса полностью собранной модели в среднем составляет примерно 12,7 кг.

Автор: Ari Bikes Источник: bikerumor.com

Двигатель развивает до 350 Вт пиковой мощности и обеспечивает крутящий момент 60 Н·м. Он работает от встроенной в раму батареи ёмкостью 360 Вт·ч. Для увеличения запаса хода можно подключить дополнительный аккумулятор на 160 Вт·ч. Система поддерживает три уровня помощи при педалировании, а цветной дисплей встроен в верхнюю трубу рамы.

Shafer HP рассчитан не только на асфальт и укатанные грунтовые дороги. Велосипед допускает установку покрышек шириной до 58 мм, совместим с гравийными амортизационными вилками и подседельными штырями с регулируемой высотой. Крепления для крыльев, сумок и дополнительного оборудования позволяют использовать его для поездок на работу и многодневных путешествий.

В продаже Shafer HP доступен в пяти комплектациях стоимостью от 4899 до 9899 долларов. Все версии используют один и тот же электропривод и карбоновую раму, но отличаются трансмиссией, тормозами и колёсами. Отдельно можно приобрести комплект рамы за 4199 долларов.

Источник: bikerumor

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...