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Американская Ari Bikes представила Shafer HP — электрическую версию гравийного велосипеда, которая сохраняет геометрию обычной модели, но получает электропривод для продолжительных поездок. При этом производитель не стал превращать велосипед в тяжёлый электробайк: компактный мотор TQ HPR60 весит около 1,9 кг, а масса полностью собранной модели в среднем составляет примерно 12,7 кг.

Двигатель развивает до 350 Вт пиковой мощности и обеспечивает крутящий момент 60 Н·м. Он работает от встроенной в раму батареи ёмкостью 360 Вт·ч. Для увеличения запаса хода можно подключить дополнительный аккумулятор на 160 Вт·ч. Система поддерживает три уровня помощи при педалировании, а цветной дисплей встроен в верхнюю трубу рамы.

Shafer HP рассчитан не только на асфальт и укатанные грунтовые дороги. Велосипед допускает установку покрышек шириной до 58 мм, совместим с гравийными амортизационными вилками и подседельными штырями с регулируемой высотой. Крепления для крыльев, сумок и дополнительного оборудования позволяют использовать его для поездок на работу и многодневных путешествий.

В продаже Shafer HP доступен в пяти комплектациях стоимостью от 4899 до 9899 долларов. Все версии используют один и тот же электропривод и карбоновую раму, но отличаются трансмиссией, тормозами и колёсами. Отдельно можно приобрести комплект рамы за 4199 долларов.

Источник: bikerumor