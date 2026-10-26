Электрический седан Volkswagen за 961 тысячу рублей собрал 10 000 заказов за 19 часов

Электрический седан Jetta M6 от совместного предприятия FAW-Volkswagen собрал более 10 000 подтверждённых заказов всего за 19 часов после выхода на китайский рынок. Автомобиль стартует с отметки 79 800 юаней, что по официальному курсу ЦБ РФ на 26 октября 2026 года соответствует примерно 961 тыс. рублей. Для марки Jetta эта модель стала первым полностью электрическим автомобилем.

Покупателям предложили три комплектации стоимостью от 79 800 до 99 800 юаней (около 961 тыс. — 1,203 млн рублей). Средняя версия 555 Max стоит 89 800 юаней, или примерно 1,082 млн рублей. Подсчёт выполнен по курсу 12,0557 рубля за юань; это пересчёт китайских цен без учёта доставки, таможенных платежей и других расходов при возможном ввозе в Россию.

Базовый Jetta M6 оснащён передним электромотором мощностью 113 кВт (152 л. с.) и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 42,9 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 465 км по китайскому циклу CLTC. В двух более дорогих версиях установлены двигатель мощностью 145 кВт (194 л. с.) и аккумулятор на 51,9 кВт·ч, позволяющие проехать до 555 км по тому же циклу. Разгон до 100 км/ч у более мощной модификации занимает 6,8 секунды.

Оснащение старшей версии включает систему помощи водителю с навигацией по городским улицам и скоростным трассам. Для неё используется вычислительная платформа Horizon Robotics Journey 6M. Ещё одна необычная деталь — передние кресла, которые можно разложить, превратив салон в ровное место для отдыха. Jetta M6 ориентирован на покупателей, которым нужен недорогой электромобиль для повседневных поездок, но при этом важны запас хода и современные электронные помощники.

Источник: carnewschina