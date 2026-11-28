Четыре электрических карьерных самосвала Volvo A40 Electric грузоподъёмностью 39 тонн приступили к работе на строительстве новой автомобильной дороги в Великобритании. Машины получили аккумуляторы ёмкостью 540 кВт·ч, но интереснее другое: на площадке их заряжают электричеством от генераторов, работающих на экологически чистом водороде. Подключиться к обычной электросети строители не могут.

Самосвалы поставила Volvo Construction Equipment для проекта Lower Thames Crossing. Это будущая автомобильная трасса протяжённостью около 23 км между графствами Кент и Эссекс, которая пройдёт через тоннель длиной 4,2 км под Темзой. Четыре машины уже перевозят грунт и строительные материалы на эcсекской стороне объекта. Каждая способна перевозить до 39 тонн за один рейс, а запаса батареи хватает примерно на шесть часов работы.

Для зарядки используются генераторы на британском зелёном водороде. Они вырабатывают электричество для литий-ионных батарей, поэтому сами самосвалы не выбрасывают выхлопные газы во время работы. Volvo заявляет, что зарядка аккумулятора с 10% до 90% занимает около часа при подключении к станции мощностью 350 кВт. Кроме того, система рекуперации возвращает часть энергии в батарею при замедлении.

Строители рассчитывают отказаться от дизельной техники на всей площадке: по данным Volvo, её не используют здесь с 2025 года. Помимо аккумуляторных машин, на объекте работают установки на водороде и возобновляемом топливе HVO. Открыть новую трассу планируют в начале — середине 2030-х годов. Volvo отдельно называет A40 Electric первым серийным аккумуляторным сочленённым самосвалом своего класса.

Источник: volvo