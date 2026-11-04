Электрический Kia PV5 превратили в кемпер: плита работает от тяговой батареи, а запас хода достигает 416 км

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| Новость | Авто и транспорт

Австралийская компания KombiLife представила кемпер Weekender на базе электрического фургона Kia PV5, который обходится без отдельной батареи для бытового оборудования. Индукционная плита, микроволновая печь и другая техника могут получать энергию непосредственно от тяговой батареи электромобиля ёмкостью 71,2 кВт·ч. Заявленный запас хода базового фургона достигает 416 км по циклу WLTP.

Автор: KombiLife Источник: kombilife.com.au

Внутри установили раскладной диван, превращающийся в двуспальную кровать размером 190 x 120 см, холодильник Dometic объёмом 30 л и поворотные передние кресла. Кухню сделали выдвижной: она оснащена двухконфорочной индукционной плитой и рабочей поверхностью. Для воды предусмотрены отдельная 11-литровая ёмкость, переносной кран и складная раковина. В центральном проходе остаётся место для перевозки велосипеда или другого спортивного снаряжения.

Автор: KombiLife Источник: kombilife.com.au

Отдельная система вспомогательного аккумулятора не потребовалась благодаря функции Vehicle-to-Load (V2L). Для оборудования, работающего от сети 12 В, предусмотрен преобразователь напряжения. Ещё одна полезная функция Kia PV5 — Utility Mode: она позволяет поддерживать работу климатической установки ночью, используя энергию тяговой батареи. Это даёт возможность обогревать или охлаждать салон во время стоянки.

Автор: KombiLife Источник: kombilife.com.au

Для поездок по грунтовым дорогам KombiLife установила вседорожные шины Falken Wildpeak размерности 215/65 R16, переднюю защитную дугу и дополнительные светодиодные фары. При этом полный привод не предусмотрен. В 2027 году компания планирует предложить подъёмную крышу с дополнительным спальным местом размером 192 x 112 см. Тогда в кемпере смогут ночевать до четырёх человек.

Источник: kombilife

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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