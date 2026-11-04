Электрический Kia PV5 превратили в кемпер: плита работает от тяговой батареи, а запас хода достигает 416 км

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Австралийская компания KombiLife представила кемпер Weekender на базе электрического фургона Kia PV5, который обходится без отдельной батареи для бытового оборудования. Индукционная плита, микроволновая печь и другая техника могут получать энергию непосредственно от тяговой батареи электромобиля ёмкостью 71,2 кВт·ч. Заявленный запас хода базового фургона достигает 416 км по циклу WLTP.

Внутри установили раскладной диван, превращающийся в двуспальную кровать размером 190 x 120 см, холодильник Dometic объёмом 30 л и поворотные передние кресла. Кухню сделали выдвижной: она оснащена двухконфорочной индукционной плитой и рабочей поверхностью. Для воды предусмотрены отдельная 11-литровая ёмкость, переносной кран и складная раковина. В центральном проходе остаётся место для перевозки велосипеда или другого спортивного снаряжения.

Отдельная система вспомогательного аккумулятора не потребовалась благодаря функции Vehicle-to-Load (V2L). Для оборудования, работающего от сети 12 В, предусмотрен преобразователь напряжения. Ещё одна полезная функция Kia PV5 — Utility Mode: она позволяет поддерживать работу климатической установки ночью, используя энергию тяговой батареи. Это даёт возможность обогревать или охлаждать салон во время стоянки.

Для поездок по грунтовым дорогам KombiLife установила вседорожные шины Falken Wildpeak размерности 215/65 R16, переднюю защитную дугу и дополнительные светодиодные фары. При этом полный привод не предусмотрен. В 2027 году компания планирует предложить подъёмную крышу с дополнительным спальным местом размером 192 x 112 см. Тогда в кемпере смогут ночевать до четырёх человек.

Источник: kombilife