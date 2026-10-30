Электрический беспилотник разогнался до 777 км/ч и установил неофициальный рекорд скорости

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Немецкая компания Quantum Systems объявила о разработке дрона Apex Recordhunter, который во время испытательного полёта достиг скорости 777 км/ч. Это самый быстрый показатель среди беспилотных летательных аппаратов, работающих исключительно на аккумуляторных батареях.

Несмотря на впечатляющий результат, официально зафиксировать рекорд не удалось. Международная авиационная федерация (FAI) засчитывает подобные достижения только при соблюдении строгого протокола: беспилотник должен дважды пролететь заданный маршрут в противоположных направлениях за ограниченное время. Такая методика нужна, чтобы исключить влияние попутного ветра на итоговую скорость. Apex Recordhunter выполнил лишь один полёт, поэтому его результат остаётся неофициальным, хотя сам факт достижения такой скорости специалисты называют техническим прорывом.

Автор: magnifiс Источник: www.magnific.com

Испытания проводились в рамках программы по созданию высокоскоростных дронов-перехватчиков — беспилотников, способных быстро реагировать на воздушные угрозы. Во время полёта инженеры собирали данные о нагреве корпуса на высокой скорости и работе электрической силовой установки. Главный результат эксперимента — доказательство того, что электрические БПЛА способны развивать скорости, близкие к дозвуковым, без использования традиционных реактивных двигателей.

Quantum Systems специализируется на электрических дронах с вертикальным взлётом и посадкой. Такие аппараты не нуждаются во взлётно-посадочной полосе: после подъёма в воздух винты поворачиваются из вертикального положения в горизонтальное, и беспилотник переходит в самолётный режим полёта, сочетая манёвренность мультикоптера с аэродинамической эффективностью крылатой машины.

Разработка подобных технологий открывает перспективы для создания нового поколения скоростных электрических беспилотников — от разведывательных до ударных моделей, способных работать без топливных двигателей.

Источник: 3dnews.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 273 0
Автор Derbi Рейтинг +9.00
Блог Авто и транспорт 373 12941 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими