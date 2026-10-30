Электрический беспилотник разогнался до 777 км/ч и установил неофициальный рекорд скорости

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Немецкая компания Quantum Systems объявила о разработке дрона Apex Recordhunter, который во время испытательного полёта достиг скорости 777 км/ч. Это самый быстрый показатель среди беспилотных летательных аппаратов, работающих исключительно на аккумуляторных батареях.

Несмотря на впечатляющий результат, официально зафиксировать рекорд не удалось. Международная авиационная федерация (FAI) засчитывает подобные достижения только при соблюдении строгого протокола: беспилотник должен дважды пролететь заданный маршрут в противоположных направлениях за ограниченное время. Такая методика нужна, чтобы исключить влияние попутного ветра на итоговую скорость. Apex Recordhunter выполнил лишь один полёт, поэтому его результат остаётся неофициальным, хотя сам факт достижения такой скорости специалисты называют техническим прорывом.

Испытания проводились в рамках программы по созданию высокоскоростных дронов-перехватчиков — беспилотников, способных быстро реагировать на воздушные угрозы. Во время полёта инженеры собирали данные о нагреве корпуса на высокой скорости и работе электрической силовой установки. Главный результат эксперимента — доказательство того, что электрические БПЛА способны развивать скорости, близкие к дозвуковым, без использования традиционных реактивных двигателей.

Quantum Systems специализируется на электрических дронах с вертикальным взлётом и посадкой. Такие аппараты не нуждаются во взлётно-посадочной полосе: после подъёма в воздух винты поворачиваются из вертикального положения в горизонтальное, и беспилотник переходит в самолётный режим полёта, сочетая манёвренность мультикоптера с аэродинамической эффективностью крылатой машины.

Разработка подобных технологий открывает перспективы для создания нового поколения скоростных электрических беспилотников — от разведывательных до ударных моделей, способных работать без топливных двигателей.

Источник: 3dnews.ru