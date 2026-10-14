Электрический Bentley Torcal получил аудиосистему Naim на 1780 Вт с 28 динамиками и Dolby Atmos

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

В электрическом кроссовере Bentley Torcal можно заказать аудиосистему Naim мощностью 1780 Вт с 28 динамиками и пространственным звуком Dolby Atmos. Она заменяет стандартный комплекс Bentley Signature Audio, в котором установлены 16 динамиков общей мощностью 620 Вт. Разница заключается не только в количестве излучателей: система позволяет настраивать отдельные звуковые зоны для пассажиров и передавать навигационные подсказки через динамики, встроенные в подголовник водительского кресла.

Автор: Bentley Источник: www.ecoustics.com

Конфигурация Naim использует формат Dolby Atmos 7.1.4, рассчитанный на воспроизведение звука вокруг слушателя и над ним. Акустика интегрирована в салон с учётом его геометрии, а водитель может получать голосовые и другие автомобильные сообщения без необходимости прерывать музыку для остальных пассажиров. Под сиденьями также предусмотрены тактильные преобразователи, усиливающие физическое восприятие низких частот.

Впрочем, Bentley работает не только над качеством воспроизведения музыки. Для Torcal разработали отдельное звуковое сопровождение электропривода — Dynamic Symphony. Вместо простой имитации рёва бензинового двигателя инженеры использовали записи фирменного V8, а затем создали оригинальную композицию с участием барабанов, альта и бас-гитары. Её звучание меняется в зависимости от действий водителя, связывая акустические ощущения с ускорением автомобиля.

Сотрудничество Bentley и Naim продолжается с 2008 года. В Torcal оно переходит в эпоху полностью электрических моделей марки: звук здесь стал частью взаимодействия с автомобилем, а не просто характеристикой мультимедийной системы. Стоимость опциональной аудиосистемы производитель пока не раскрыл.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 154 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
Блог Авто и транспорт 372 12707 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Над цветочными горшками появились мелкие чёрные мошки: кто поселился в грунте и почему ловушки решают только половину проблемы

Стоит полить комнатные растения, и над горшком вдруг поднимаются несколько крошечных чёрных насекомых. Они садятся на край кашпо, бегают по поверхности грунта, появляются возле окна и через...

Почему опавшие листья полезны для сада, но могут навредить газону

Осенью один и тот же садовый материал отправляют в мусорные мешки, раскладывают на грядках или оставляют под деревьями до весны. Листья, полезные под кустарником, могут навредить газону, а...

Как в пустыне Атакама появилась огромная свалка одежды

На окраинах чилийского города Альто-Осписио среди песка и камней лежат джинсы, куртки, свитеры и обувь. Одни вещи выгорели и покрылись пылью, другие ещё могли бы оказаться на магазинной...

Почему лось лезет за едой под воду, хотя летом в лесу полно зелени

Лось стоит посреди озера, погрузившись в воду почти по плечи. В какой-то момент он опускает голову, и над поверхностью остаются только спина и часть шеи. Проходит несколько секунд, зверь...