В электрическом кроссовере Bentley Torcal можно заказать аудиосистему Naim мощностью 1780 Вт с 28 динамиками и пространственным звуком Dolby Atmos. Она заменяет стандартный комплекс Bentley Signature Audio, в котором установлены 16 динамиков общей мощностью 620 Вт. Разница заключается не только в количестве излучателей: система позволяет настраивать отдельные звуковые зоны для пассажиров и передавать навигационные подсказки через динамики, встроенные в подголовник водительского кресла.

Конфигурация Naim использует формат Dolby Atmos 7.1.4, рассчитанный на воспроизведение звука вокруг слушателя и над ним. Акустика интегрирована в салон с учётом его геометрии, а водитель может получать голосовые и другие автомобильные сообщения без необходимости прерывать музыку для остальных пассажиров. Под сиденьями также предусмотрены тактильные преобразователи, усиливающие физическое восприятие низких частот.

Впрочем, Bentley работает не только над качеством воспроизведения музыки. Для Torcal разработали отдельное звуковое сопровождение электропривода — Dynamic Symphony. Вместо простой имитации рёва бензинового двигателя инженеры использовали записи фирменного V8, а затем создали оригинальную композицию с участием барабанов, альта и бас-гитары. Её звучание меняется в зависимости от действий водителя, связывая акустические ощущения с ускорением автомобиля.

Сотрудничество Bentley и Naim продолжается с 2008 года. В Torcal оно переходит в эпоху полностью электрических моделей марки: звук здесь стал частью взаимодействия с автомобилем, а не просто характеристикой мультимедийной системы. Стоимость опциональной аудиосистемы производитель пока не раскрыл.

Источник: ecoustics