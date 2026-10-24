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Компания EGO готовит к выпуску аккумуляторную мойку высокого давления HPW1200, рассчитанную на мытьё автомобилей. Мойка работает на аккумуляторах платформы POWER+ напряжением 56 В и развивает давление до 83 бар при расходе воды до 7,6 л/мин. Длина шланга высокого давления составляет 12 метров.

Режимов три: Turbo с максимальными показателями, High на 62 бар и 6,1 л/мин, а также ECO на 41 бар и 4,5 л/мин. По данным EGO, на аккумуляторе 6 А·ч мойка работает до 15 минут в режиме Turbo, до 25 минут в High и до 35 минут в ECO.

В комплект входят короткий пистолет, пенная насадка, угловая трубка, удлинительная рукоятка и сопла на 15, 25, 40 и 60 градусов. Шланг убирается на встроенную катушку с поворотным соединением, а для забора воды из ведра или водоёма предусмотрен всасывающий шланг с фильтром.

Новинка пока не поступила в продажу. Набор с аккумулятором на 6 А·ч и зарядным устройством компания оценила в 399,99 доллара, на технику действует пятилетняя гарантия.

Источник: Pro Tool Reviews