Alfa Romeo рассматривает альтернативу крупным мультимедийным дисплеям, которые всё чаще определяют дизайн современных автомобильных салонов. Глава дизайна марки Алехандро Месонеро-Романос представил свой подход на примере концепт-кара Cuorerosso, показанного на Парижском автосалоне в октябре 2026 года. Вместо постоянно включённого центрального экрана компания предлагает компактные дисплеи, физические органы управления и возможность скрывать цифровые элементы, когда они не нужны.

По мнению дизайнера, автопроизводители увлеклись увеличением экранов, из-за чего приборная панель подстраивается под дисплей, а не под водителя. Он также считает, что крупные экраны со временем могут устареть и потребовать дополнительных расходов. В концепции Alfa Romeo цифровые интерфейсы должны занимать меньше места и показывать только необходимую информацию.

В салоне Cuorerosso развита традиционная для марки концепция приборной панели cannocchiale с двумя круглыми дисплеями. Они могут работать раздельно: один отображает навигацию, другой — показания приборов. При необходимости экраны объединяются, а центральный мультимедийный дисплей предлагается скрывать и включать только по запросу водителя.

Ещё одна деталь концепта — центральная консоль Magma с физическими кнопками, переключателями и регуляторами температуры и вентиляции. Для дополнительных функций предусмотрена компактная проекционная поверхность, которую можно отключить, когда она не нужна. Cuorerosso демонстрирует направление, в котором Alfa Romeo хочет развивать дизайн салонов будущих моделей, однако сам по себе концепт не означает, что все эти решения уже утверждены для серийного производства.

Источник: autocar