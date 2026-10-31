Ducati превратили в футуристический мотоцикл с кузовом из цельного алюминия
Вьетнамская компания Bandit9 представила необычный мотоцикл (RED) 800, который сочетает двигатель Ducati с футуристическим алюминиевым кузовом ручной работы. Всего изготовят девять экземпляров стоимостью $49 900 каждый. Из этой суммы $14 000 с продажи каждого мотоцикла направят организации (RED), которая финансирует программы борьбы со СПИДом и другими предотвратимыми заболеваниями.
Кузов выполнен из алюминия и имеет плавную форму без заметных внешних стыков панелей. Окраска постепенно меняется от насыщенного гоночного красного цвета к открытой поверхности шлифованного металла. Переход создают вручную, поэтому рисунок отделки каждого экземпляра будет отличаться. Конструкция объединяет элементы обвеса в единую визуальную форму, а часть механических компонентов остаётся открытой.
В основе мотоцикла лежит двухцилиндровый двигатель Ducati Testastretta объёмом 821 см³. Он развивает 110 л. с. и 89 Н·м крутящего момента. Заявленная максимальная скорость составляет 201 км/ч, а разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 3,3 секунды. Сухая масса машины — около 175 кг. Подвеску поставляет Sachs, тормозную систему с ABS — Brembo.
Bandit9 будет собирать (RED) 800 только под заказ. Стоимость составляет $49 900, а изготовление займёт от восьми до 12 месяцев. Если компания продаст все девять мотоциклов, благотворительная организация получит $126 000. Проект объединяет мелкосерийное производство кастомной техники с финансированием медицинских программ.
Источник: bandit9
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