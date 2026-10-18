Ducati Panigale V4 2027: седьмое поколение супербайка с мотором на 218 л.с. и доработанной рамой

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Компания Ducati представила Panigale V4 модельного года 2027 — обновление флагманского супербайка, построенного на фирменной раме Front Frame из алюминиевого сплава. Новинка стала седьмым поколением в линии Ducati Superbike, история которой в заводской хронологии начинается с 851 Superbike 1988 года. В основе мотивации обновления — гоночная статистика: мотоцикл седьмого поколения принёс компании титул чемпиона мира Superbike 2026 года и национальные титулы в зачётах гонщиков и производителей, а версия, показанная на WDW 2024, выступала в Гонке чемпионов, пройдя трассу на секунду быстрее машины предыдущего поколения.

Автор: Ducati Источник: www.ducati.com

В основе машины — двигатель Desmosedici Stradale объёмом 1103 см³, конструктивно связанный с силовыми агрегатами Ducati MotoGP. Диаметр цилиндра и ход поршня — 81 x 53,5 мм, степень сжатия 14,0:1, впрыск электронный с двумя форсунками на цилиндр, охлаждение жидкостное. Для 2027 модельного года мотор переработали: пересмотрена выпускная система, установлен новый высокопоточный воздухозаборник, перекалиброван контур смазки для снижения потерь на трение. Пиковая отдача выросла до 218 л.с. при 13 500 об/мин в омологированной конфигурации Euro 5+ (прибавка 2 л.с.), крутящий момент — 120,6 Н·м при 11 000 об/мин. Основной прирост сосредоточен в диапазоне 12 000-14 000 об/мин с максимумом 3,5 л.с. при 13 000 об/мин; дополнительно новый воздухозаборник даёт ещё 1,3 л.с. на высоких скоростях, увеличивая пропускную способность на 0,6% при 300 км/ч.

Автор: Ducati Источник: www.ducati.com

Трансмиссию адаптировали под возросший потенциал двигателя: главную пару удлинили с 16/41 до 17/42, что увеличило максимальную скорость примерно на 12 км/ч, а ограничитель оборотов на передачах со второй по пятую поднят до 15 000 об/мин — по данным Ducati, на трассе Валлелунга это позволило убрать два переключения за круг. Для трековой настройки предложена выпускная система Akrapovic Full Racing Exhaust PRO: со штатной прошивкой она добавляет 11 л.с. и 7 Н·м, доводя мощность до 229 л.с. и момент до 127,6 Н·м, и снижает снаряжённую массу на 6,6 кг.

Шасси перенастроено на работу на предельных углах наклона: боковая жёсткость передней секции Front Frame снижена на 12%, колёсная база сокращена на 8 мм — до 1485 мм, на версии V4 S полуруль поднимается на 10 мм. Электроника дополнилась системой Dynamic Engine Brake, пришедшей на смену Engine Brake Control: она работает по алгоритму Ducati Vehicle Observer (DVO), учитывает расчётную вертикальную нагрузку на заднее колесо и имеет пять уровней вмешательства вместо прежних трёх, причём на двух уровнях автоматически подключает задний тормоз. Впервые на Panigаlе установлена система Race Brake Control, ранее доступная только на эксклюзивных моделях линейки. Приборная панель — 6,9-дюймовый цветной TFT с разрешением 1280 x 480 и соотношением сторон 8:3.

Автор: Ducati Источник: www.ducati.com

На версии V4 S стоят подвески Ohlins NPX 25/30 спереди и TTX36 сзади под управлением системы Smart EC 3.0, кованые колёса, литиевая батарея и моноблочные суппорты Brembo Hypure с полудисковыми роторами 330 мм спереди и 245 мм сзади; тормозная система объединена в схему Race eCBS, разработанную совместно с Bosch и способную перераспределять до 15,5% тормозного усилия на заднее колесо. Шины — Pirelli Diablo Supercorsa V4. Снаряжённая масса без топлива — 191 кг у базовой версии и 187 кг у V4 S, объём алюминиевого топливного бака — 17 литров, высота по седлу — 850 мм.

Впервые Panigale V4 S включена в программу Ducati Factory Made, позволяющую заказывать персонализацию ещё на этапе производства: в перечень входят пакеты передних тормозов Front Brake PRO и PRO+, сухое сцепление STM, регулируемые подножки и пять цветов Ad Personam от Lamborghini. Замеры на Валлелунге показали среднее улучшение времени круга на 0,4 секунды относительно машины прошлого поколения; в гонке чемпионов прототип обновлённой модели был быстрее на 0,7 секунды рекорда поул-позиции, установленного Николо Булегой. Продажи в Европе стартуют в марте 2027 года, в Северной Америке — с апреля, далее последуют остальные рынки.

Источник: Autoevolution

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