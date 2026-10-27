Dongfeng выпустил M-Hero X700 с технологиями Huawei и клиренсом почти 33 см

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Китайский Dongfeng превратил внедорожник M-Hero X700 в технологический комплекс Huawei: автомобиль получил систему помощи водителю ADS 5, проекционный дисплей с дополненной реальностью и гибридную установку, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 4,93 секунды. Продажи новинки начались 25 октября. Модель предложили в четырёх комплектациях по цене от 147 500 до 187 700 юаней.

M-Hero X700 отличается от привычных рамных внедорожников марки несущим кузовом. При длине 5,04 м автомобиль имеет дорожный просвет до 328,8 мм, углы въезда и съезда 37,5 и 38,3 градуса, а также способен преодолевать броды глубиной до 800 мм. Пневмоподвеска с магнитореологическими амортизаторами позволяет менять высоту кузова в диапазоне 150 мм.

В салоне установлена система HarmonySpace 6 с двумя экранами диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2,5K. Проекционный дисплей Huawei XHUD формирует изображение размером 74 дюйма и поддерживает навигацию с дополненной реальностью. Комплекс Huawei ADS 5 использует 27 датчиков, включая лидар, и получил функции помощи при движении по бездорожью и навигации по незнакомым маршрутам.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 113 кВт и два электродвигателя: передний развивает 190 кВт, задний — 215 кВт. Покупателям доступны аккумуляторы ёмкостью 51,46 и 68,1 кВт·ч. В зависимости от версии запас хода на электротяге по китайскому циклу CLTC достигает 285 или 360 км. За настройку шасси отвечает платформа Bedrock 2.0 с двухрычажной передней и пятирычажной задней подвеской.

Источник: carnewschina