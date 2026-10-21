Добирается до узких щелей и под сиденья: Xiaomi представила складной пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition с пятью насадками

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Xiaomi представила новый автомобильный пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition. Устройство получило складной корпус, поэтому его можно убрать в дверной карман машины или положить в багажник. Помимо сбора пыли, пылесос умеет выдувать загрязнения из узких щелей и накачивать небольшие надувные изделия.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Главная особенность модели заключается в конструкции. Во время хранения корпус остается компактным, а перед уборкой его можно разложить, чтобы добраться до пространства под сиденьями и других труднодоступных участков салона. Вес устройства составляет 446 г, а сила всасывания достигает 20 000 Па.

За работу отвечает бесщеточный двигатель, а питание обеспечивают три аккумулятора. В зависимости от выбранного режима пылесос работает до 40 минут без подзарядки. При использовании максимальной мощности время сокращается до 16 минут. Для зарядки предусмотрен разъем USB Type-C с поддержкой мощности до 22,5 Вт.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

В комплект входят пять насадок для разных задач. Среди них есть приспособления для очистки узких щелей, подстаканников и деликатных поверхностей, включая приборную панель и вентиляционные решетки. Отдельная широкая щетка предназначена для сбора пыли с больших участков. Еще одна насадка позволяет накачивать плавательные круги и другие небольшие надувные изделия. Таким образом, устройство можно использовать не только для уборки автомобиля.

Для сбора загрязнений применяется циклонная система, которая отделяет пыль от воздушного потока и помогает предотвратить быстрое засорение фильтра. Контейнер для мусора извлекается целиком, а сам блок и фильтр можно промывать водой.

На китайском рынке новинку предлагают за 28 долларов США. Это цена на этапе краудфандинга. После завершения кампании стоимость должна вырасти примерно до 40 долларов США. О выходе модели на международный рынок компания пока не сообщала.

Источник: Gizmochina

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