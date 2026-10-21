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Компания Deruiz готовит компактный электрический грузовой велосипед Urban Camel с мощным центральным мотором, аккумулятором на 720 Вт·ч и складной передней корзиной. По предварительным данным, допустимая полная масса модели составит 240-250 кг, а цена — от 3500 до 4000 евро. Пока велосипед существует в виде прототипа, поэтому характеристики и стоимость могут измениться.

Складная корзина позволяет уменьшить габариты велосипеда при парковке, а модульная передняя платформа рассчитана на сменные грузовые конструкции. Это должно сделать Urban Camel удобным для перевозки покупок и других грузов даже там, где нет места для обычного крупного карго-велосипеда. Внешне модель напоминает компактные грузовые велосипеды семейства Muli.

В движение Urban Camel будет приводить центральный электромотор с крутящим моментом 110 Н·м. Аккумулятор с элементами Samsung ёмкостью 720 Вт·ч должен обеспечивать запас хода от 60 до 100 км. В оснащение также планируют включить амортизационную вилку и регулируемый по высоте подседельный штырь.

В зависимости от окончательной допустимой массы велосипед сможет перевозить значительный груз. При собственной массе 42 кг и водителе весом 90 кг расчётная грузоподъёмность составит 108-118 кг. Для сравнения, у похожего по концепции Muli Motor st допустимая полная масса ограничена 200 кг. Deruiz пока не объявила дату начала продаж: Urban Camel проходит испытания, а цена и комплектация остаются предварительными.

Источник: wattmoves