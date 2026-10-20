Американский автопроизводитель раскрыл условия бронирования электромобиля Tesla Roadster, закрепив в пользовательском соглашении отказ от гарантий доставки транспортного средства даже при оплате аванса в 23,7 миллиона рублей. Документ официально подтверждает, что инжиниринговые работы над машиной не завершены, поэтому перевод средств обеспечивает покупателю исключительно позицию в листе ожидания, но не является договором купли-продажи.

Процедура предзаказа Tesla Roadster разделена на несколько уровней в зависимости от динамических характеристик электрокара. Базовая модель со временем разгона до 100 км/ч за 1,6 секунды обойдется на этапе резервирования примерно в 1,4 миллиона рублей, которые необходимо внести двумя траншами с интервалом в десять суток. Версия Thrust, преодолевающая отметку в 100 км/ч за 0,9 секунды, предусматривает залог почти в 24 миллиона рублей без фиксации конечной цены. Экстремальная трековая модификация Rocket, ускоряющаяся до сотни за 0,59 секунды, полностью исключена из открытой продажи.

Нарушение сроков перевода второй части депозита автоматически лишает клиента места в очереди. Компания оставляет за покупателем право вернуть базовый стартовый платеж в размере 475 тысяч рублей, если в исходную заявку не вносились технические или документальные корректировки. Старт конвейерной сборки нового электрокара Tesla Roadster предварительно намечен на 2028 год без закрепления окончательных сроков.

Источник: 4pda