Депозит в 24 млн рублей не гарантирует получение нового электрокара Tesla Roadster

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| Новость | Авто и транспорт

Американский автопроизводитель раскрыл условия бронирования электромобиля Tesla Roadster, закрепив в пользовательском соглашении отказ от гарантий доставки транспортного средства даже при оплате аванса в 23,7 миллиона рублей. Документ официально подтверждает, что инжиниринговые работы над машиной не завершены, поэтому перевод средств обеспечивает покупателю исключительно позицию в листе ожидания, но не является договором купли-продажи.

Процедура предзаказа Tesla Roadster разделена на несколько уровней в зависимости от динамических характеристик электрокара. Базовая модель со временем разгона до 100 км/ч за 1,6 секунды обойдется на этапе резервирования примерно в 1,4 миллиона рублей, которые необходимо внести двумя траншами с интервалом в десять суток. Версия Thrust, преодолевающая отметку в 100 км/ч за 0,9 секунды, предусматривает залог почти в 24 миллиона рублей без фиксации конечной цены. Экстремальная трековая модификация Rocket, ускоряющаяся до сотни за 0,59 секунды, полностью исключена из открытой продажи.

Автор: tesla Источник: www.tesla.com

Нарушение сроков перевода второй части депозита автоматически лишает клиента места в очереди. Компания оставляет за покупателем право вернуть базовый стартовый платеж в размере 475 тысяч рублей, если в исходную заявку не вносились технические или документальные корректировки. Старт конвейерной сборки нового электрокара Tesla Roadster предварительно намечен на 2028 год без закрепления окончательных сроков.

Источник: 4pda

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