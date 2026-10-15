DeLorean Motor Company присоединится к международным гонкам электрических летательных аппаратов Airspeeder International Series в роли конструктора американской команды. Первый старт DeLorean Airspeeder Team запланирован на ноябрь 2026 года, когда начнётся сезон 2026-2027 годов. Для марки, известной спортивным купе DMC-12 из фильма «Назад в будущее», это выход за пределы привычного автомобильного мира: соревнования проходят в воздухе, а не на гоночной трассе.

В дебютном сезоне команда будет использовать аппарат Airspeeder Mk3C. DeLorean займётся его фирменным дизайном, но не станет с нуля разрабатывать собственный летательный аппарат. В Airspeeder International Series участники соревнуются на электрических машинах с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL), проходя трёхмерные трассы, заданные электронными системами, вместо привычных кругов по асфальту.

Следующий этап запланирован на сезон 2027-2028 годов: DeLorean намерена участвовать в разработке гоночного аппарата совместно со студенческими инженерными командами американских университетов, включая Калифорнийский университет в Беркли и Georgia Tech. Дизайн машины, состав пилотов и подробную программу выступлений обещают раскрыть до первого этапа. Участие в чемпионате пока не означает, что компания готовит серийный летающий автомобиль для частных покупателей: речь идёт о гоночном проекте, который должен помочь развивать электрическую авиацию и системы управления полётом.

Источник: airspeeder