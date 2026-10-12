Итальянская компания Colnago представила гравийный велосипед G5-X, рассчитанный не только на скоростные гонки, но и на длинные маршруты по сложному рельефу. Главное изменение по сравнению с предшественником G4-X — увеличенный зазор для покрышек: вместо прежних 45 мм новая модель допускает установку шин номинальной шириной до 53 мм. При этом все три готовые комплектации оснащаются покрышками шириной 50 мм.

Увеличение зазоров — не просто возможность поставить более широкую резину. На рыхлом грунте она помогает сохранить сцепление, а на длинных дистанциях даёт больше возможностей подобрать давление и повысить комфорт. Colnago также изменила геометрию рамы: увеличила колёсную базу, сделала рулевой угол более пологим и опустила каретку. Эти решения должны улучшить устойчивость на быстрых спусках и неровных участках. Новая укладка углеволокна призвана снизить передачу вибраций от покрытия, не лишая велосипед отзывчивости при разгоне.

В нижней трубе рамы появился встроенный отсек для небольшого ремонтного набора — камеры, инструментов, CO₂-баллона и жгутов для бескамерных шин. Для перевозки дополнительного снаряжения предусмотрены крепления, а круглый подседельный штырь диаметром 27,2 мм потенциально позволяет установить телескопический штырь. Рама совместима со стандартом UDH и резьбовой кареткой BSA шириной 68 мм. При этом велосипед выпускается только с электронным переключением передач.

Colnago G5-X предложат в пяти размерах, двух цветах и трёх комплектациях с трансмиссиями SRAM Red, Force или Rival XPLR AXS. Стоимость на старте продаж начинается с €4900 за версию Rival и доходит до €9200 за Red. В отличие от узкоспециализированных гоночных моделей, ориентированных прежде всего на аэродинамику, G5-X проектировали с расчётом на разные форматы гравийных соревнований — от быстрых гонок до многодневных ультрамарафонов.

Источник: bikerumor