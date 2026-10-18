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Британский производитель Coachman обновил модельный ряд флагманской линейки Lusso на 2027 год и представил прицеп-дачу Lusso III с новой планировкой. Внутренняя отделка серии получила стилистику Primavera, а сама новинка пришла на смену прежнему Lusso III с двумя односпальными кроватями — теперь спальное место смещено к борту и ориентировано поперёк кузова. Линейка насчитывает четыре модели — Lusso I, II, III и IV, все они четырёхместные, с кузовом шириной 8 футов (2,44 м) и различаются компоновкой салона и числом осей. Цены на новую версию стартуют с 56 650 фунтов стерлингов.

Lusso III построен на двухосном шасси. Его единственная в гамме особенность — диваны в носовой гостиной, расположенные параллельно друг другу, тогда как остальные три модели серии получили Г-образные lounge-зоны. В ночных условиях диваны складываются в двуспальное место. Поперечная двуспальная кровать размером 1875 x 1360 мм (или две односпальные по 1950 x 770 мм) размещена перед хвостовым санузлом, занимающим всю ширину кузова.

Габариты новинки: длина по кузову без сцепного устройства — 7,895 м, внутренняя длина — 6,265 м, ширина — 2,44 м, высота — 2,675 м с антенной (2,75 м вместе с кондиционером), максимальная высота салона — 1,955 м. Полная разрешённая масса — 1985 кг, снаряжённая — 1825 кг, запас грузоподъёмности — 160 кг, нагрузка на сцепной шар — 120 кг. За доплату 45 фунтов доступна установка таблички на 2200 кг, увеличивающая допустимую массу и объём груза.

Основа конструкции — двухсекционная оцинкованная рама AL-KO с евроосью, обгонным устройством и амортизаторами. Для установки на площадке применён гидравлический комплекс самовыравнивания E&P: домкраты под осями выравнивают прицеп по горизонтали, затем моторизованные опоры выставляют его вдоль — вся процедура занимает около двух минут. Управление системой ведётся с новой фиксированной панели.

Климатическая схема построена вокруг водяного отопления Alde 3030 Plus с контуром Alde Flow для непрерывной подачи горячей воды; гарантия на гликолевый теплоноситель — пять лет. Впервые панель управления отоплением вынесена в спальню. Дополнительно установлен кондиционер Truma Compact, интегрированный с системой Alde. Кузов соответствует классу EN1645 Grade 3 и испытан в холодовой камере. Электроснабжение поддерживает 120-ваттная солнечная панель на крыше, запас воды хранится во встроенном баке на 40 литров.

Кухня выполнена в Г-образной конфигурации с расширенной рабочей поверхностью и глубокими шкафами. В комплект входят комбинированная плита Thetford с чугунными решётками и электроподжигом, духовка с отдельным грилем, микроволновая печь, электронный холодильник-морозильник Thetford N4145 объёмом 159 литров, круглый нержавеющий мойка-варочные поверхности утопленного типа и бытовой смеситель в чёрном матовом исполнении. Санузел получил чёрную фурнитуру, лестничный полотенцесушитель и изогнутую тумбу с полувстраиваемой раковиной.

Спальня оборудована медийной стеной с акустической обшивкой и телевизором Avtex SmartPro диагональю 32 дюйма, включённым в базовую комплектацию. Электроника представлена новой 12-вольтовой многофункциональной панелью Nevada, безвентиляторным блоком распределения питания, беспроводной зарядкой смартфона, встроенной Bluetooth-акустикой, антенной Teleco Teleplus с приёмом FM и DAB, а также модемом 4G Wi-Fi.

Перечень безопасности охватывает трекер Scorpion S7, одобренный Thatcham, с годовой подпиской, два замка AL-KO Secure на колёса с домкратным комплектом, стабилизатор AL-KO AKS, систему контроля прицепа ATC, встроенный сейф Dometic, оптический датчик дыма и детектор угарного газа. Снаружи смонтированы холодный душ Whale, газовый штуцер для мангала и розетка 230 В с крышками Easi-Slide, цельная входная дверь с усиленным замком и противомоскитной сеткой, а также новые пятилучевые диски с полным графическим оформлением кузова.

Источник: Autoevolution