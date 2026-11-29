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Компания Chery представила новое поколение Tiggo 8 Plus на автосалоне в Гуанчжоу. Самое неожиданное изменение коснулось размеров: колёсная база автомобиля достигла 2850 мм. Это на 140 мм больше, чем у предшественника, и на 30 мм больше, чем у более крупного Tiggo 9. Длина гибридной версии составляет 4870 мм, ширина — 1927 мм. Покупателям предложат пятиместную и семиместную компоновки.

Отдельного внимания заслуживает гибридная установка SHEV. Она получила литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 5,1 кВт·ч производства Hubei Eve Power. Это не подключаемый к розетке подзаряжаемый гибрид: внешняя зарядка не предусмотрена. Однако увеличенный аккумулятор позволяет питать бортовые системы на стоянке, включая режимы наблюдения, отдыха и просмотра фильмов. Заявленное время их работы достигает трёх часов. Заявленный расход топлива по циклу WLTC составляет 5,4 л на 100 км.

Гибрид оснащён двигателем SQRH4J15 объёмом 1,5 л и трансмиссией DHT160. В документах китайского Минпрома указаны два варианта мощности двигателя — 110 и 115 кВт. Полную мощность гибридной системы Chery пока не раскрыла. Для сравнения, бензиновая модификация получила турбомотор 1.6 мощностью 147 кВт (200 л. с.) и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя мокрыми сцеплениями. Максимальная скорость обеих версий заявлена на уровне 192 км/ч.

В салоне установили центральный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K и процессором Qualcomm Snapdragon 8255. В дорогих комплектациях появится дополнительный потолочный дисплей диагональю 17,3 дюйма с разрешением 3K. За электронных помощников отвечает комплекс Falcon 700, а гибридную версию можно оснастить установленным на крыше лидаром. Выход нового Tiggo 8 Plus на китайский рынок ожидается в первом квартале 2027 года.

Источник: carnewschina