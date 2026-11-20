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Компания Chery вывела на китайский рынок кроссовер iCar V25 с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль получил угловатый внедорожный кузов, электрический полный привод и суммарную дальность хода до 1240 км по циклу CLTC. Стартовая цена с учётом временной скидки составляет 119 800 юаней (около 17 900 долларов).

Покупателям предложили четыре комплектации с задним и полным приводом. Официальные цены составляют от 129 800 до 159 800 юаней, но до конца акционного периода их снизили до 119 800-149 800 юаней. Самая мощная полноприводная версия развивает 335 кВт (449 л.с.) и 505 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает около 5,8 секунды.

Силовая установка построена вокруг 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 115 кВт (156 л.с.), который работает как генератор и не вращает колёса напрямую. За движение отвечают электромоторы. Батарея ёмкостью 33,67 кВт·ч позволяет проехать без запуска генератора до 200-210 км по CLTC. Быстрая зарядка восполняет заряд с 30 до 80% за 15 минут. С учётом бензинового генератора заявленная дальность достигает 1210-1240 км в зависимости от версии.

Длина iCar V25 составляет 4636 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1855 мм, колёсная база — 2820 мм. Дорожный просвет достигает 197 мм, угол въезда — 30 градусов. Кроссовер также получил систему помощи водителю Falcon 700+ с вычислительным чипом Horizon Robotics Journey 6P производительностью до 560 TOPS. В оснащение входят лидар и комплекс датчиков для работы электронных ассистентов.

Источник: carnewschina