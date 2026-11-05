Chery готовит седан в стиле Audi с запасом хода 1700 км: гибрид Arrizo 7 раскрыли перед стартом продаж

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская Chery подготовила к серийному выпуску седан Arrizo 7, внешность которого напоминает автомобили Audi, а подзаряжаемая гибридная версия обещает преодолевать более 1700 км без дозаправки и подзарядки. Новинка появилась в документах Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT), где раскрыли характеристики обеих модификаций. Выход модели на китайский рынок ожидается в четвёртом квартале 2026 года.

Автор: Yanzhao Nüsiji через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Заявленные 1700 км относятся к циклу CLTC. По пересчёту CarNewsChina, в более строгом европейском цикле WLTP показатель составит около 1400 км. Гибридная установка C-DM объединяет атмосферный двигатель 1.5 мощностью 95 л. с., электромотор и специальную трансмиссию. Автомобиль получил литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 19,527 кВт·ч, которой хватает на 116 км движения исключительно на электротяге. Расход топлива по документам MIIT составляет 0,69 л на 100 км.

Вторая модификация оснащается турбированным двигателем 1.5 мощностью 141 л. с. и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Её заявленный расход составляет 6,2 л на 100 км. Обе версии способны разгоняться до 180 км/ч. При этом гибрид оказался на 248 кг тяжелее бензинового седана: 1598 против 1350 кг.

Длина Arrizo 7 составляет 4739 мм, колёсная база — 2770 мм. Внешность с крупной шестиугольной решёткой, узкими фарами и покатой крышей действительно вызывает ассоциации с Audi, хотя технической связи с немецким производителем нет. Модель займет место между Arrizo 5 и Arrizo 8.

Примечательно, что прежний автомобиль с таким названием Chery сняла с производства ещё в 2018 году. Новинку также позиционируют как глобальную модель, разработанную с учётом требований более 70 стран, однако сроки экспортных поставок пока не объявлены.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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