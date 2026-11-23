ЦАГИ получил патент на инновационный механизм изменения формы крыла — он позволяет отказаться от традиционных закрылков в пользу гибкой обшивки. Суть разработки в том, что сервопривод приводит в движение систему реек и рычагов: они плавно изгибают переднюю часть крыла, при этом на поверхности не образуется подвижных стыков и щелей.

Такая конструкция даёт сразу несколько преимуществ. Во-первых, сохраняется непрерывность аэродинамической поверхности — а значит, снижается сопротивление воздуха и растёт эффективность крыла. Во-вторых, отсутствие зазоров уменьшает шумы и потенциально повышает надёжность: меньше подвижных соединений — меньше точек, где могут возникнуть проблемы. В-третьих, технология позволяет точнее подстраивать профиль крыла под разные режимы полёта — например, менять кривизну для взлёта, крейсерского полёта или посадки без использования отдельных отклоняемых элементов.

Механизм построен на электромеханическом приводе с винтовой передачей: две рейки с направляющими пазами задают траекторию движения, ролики и толкатели передают усилие на планку, жёстко связанную с гибкой обшивкой. При согласованном движении элементов обшивка деформируется, повторяя нужную геометрию, но при этом не морщится и не растягивается — её материал рассчитан именно на изгиб. Инженеры добились того, что угол между крайними сегментами механизма может достигать 80 градусов: это даёт широкий диапазон изменения профиля, не нарушая гладкости поверхности.

Источник: Первый технический