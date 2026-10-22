BYD Qin Plus 2027 получил запас хода более 2200 км и обновлённый салон

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| Новость | Авто и транспорт

Компания BYD показала интерьер седана Qin Plus 2027 модельного года. Подключаемый гибрид сможет проезжать более 2290 км на полном баке и заряженной батарее, а на электротяге — до 220 км по китайскому циклу CLTC. Выход обновлённой модели на рынок ожидается в конце октября 2026 года.

Автор: BYD Источник: carnewschina.com

В салоне появились крупный центральный сенсорный экран, цифровая приборная панель и новое двухспицевое рулевое колесо. Дизайнеры изменили форму вентиляционных дефлекторов, использовали мягкие на ощупь материалы и добавили контурную подсветку. Передние сиденья переработали с расчётом на длительные поездки, также предусмотрели больше мест для хранения вещей и увеличенную панорамную крышу.

Габариты седана составляют 4840 x 1900 x 1498 мм, колёсная база — 2800 мм. Кузов получил более широкую заднюю часть, световую полосу с рисунком «китайский узел» и новые 17-дюймовые спортивные колёса. Для модели также подготовили новый цвет кузова Island Blue. Заявленный расход топлива гибридной установки при разряженной тяговой батарее составляет 2,58 л на 100 км.

Автор: BYD Источник: carnewschina.com

Запас хода на электротяге в 220 км указан по циклу CLTC; по более строгому циклу WLTP это примерно 178 км. Совокупный запас хода при полном баке и заряженной батарее превышает 2290 км по CLTC, или около 1855 км по WLTP. Цена новинки пока не объявлена. Для сравнения, нынешний Qin Plus в Китае стоит 79 800-99 800 юаней.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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