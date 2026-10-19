BYD превратила салон Tang EV в цифровую панель с настраиваемыми окнами и ИИ-помощником

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| Новость | Авто и транспорт

Электрический кроссовер BYD Tang EV третьего поколения получит мультимедийную систему Giant Screen UI с панорамным сенсорным экраном диагональю 30 дюймов (76,2 см) и отдельным дисплеем на 35,4 дюйма (89,9 см). Интерфейс позволяет менять размеры окон и размещать рядом навигацию, музыку и информацию об автомобиле. Выход пятиместной модели на китайский рынок запланирован на четвёртый квартал 2026 года.

Автор: BYD через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Большой экран занимает центральную часть передней панели и пространство перед передним пассажиром. Второй дисплей расположен у основания ветрового стекла и выводит скорость, состояние машины и навигационные данные. Такая компоновка заменяет привычную комбинацию приборов отдельным широкоформатным экраном.

В систему также встроен анимированный ИИ-помощник Xiao Mianbao, чьё имя переводится как «маленькая булочка». Он распознаёт голосовые обращения и визуальные сигналы, приветствует пассажиров и меняет выражение лица в ответ на взаимодействие. При этом BYD пока не раскрыла подробности о возможностях помощника за пределами описанных функций.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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