BYD показала новый Tang с экраном на 35,4 дюйма и запасом хода до 850 км

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| Новость | Авто и транспорт

BYD показала интерьер электрического кроссовера Tang третьего поколения, сделав ставку на крупные дисплеи и цифровое управление. На передней панели разместили два экрана диагональю 35,4 и 30 дюймов. Модель рассчитана на пять человек и должна выйти на китайский рынок в четвёртом квартале 2026 года.

Автор: BYD Источник: carnewschina.com

Один из дисплеев встроен в переднюю панель и имеет диагональ 35,4 дюйма, второй выполнен в панорамном формате с диагональю 30 дюймов. Для сравнения, это примерно 90 и 76 см соответственно. В салоне также предусмотрены панорамная стеклянная крыша, контурная подсветка передней панели и дверей, а также кожаная отделка с ромбовидной прострочкой. Покупателям предложат два цветовых варианта: Dune Beige и Amber Brown.

Автор: BYD Источник: carnewschina.com

Габариты нового Tang составляют 5045 x 1980 x 1760 мм при колёсной базе 2950 мм. Электромотор TZ205QYD развивает 300 кВт (402 л. с.), а аккумуляторы второго поколения Blade Battery доступны ёмкостью 88,682 и 105,792 кВт·ч. В зависимости от версии запас хода достигает 730, 830 или 850 км по китайскому циклу CLTC. Электромобиль также получит систему быстрой зарядки BYD Flash Charging, адаптивную пневмоподвеску DiSus-A и комплекс водительских ассистентов God's Eye B.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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