BYD перепутала передние и задние диски на Da Tang и теперь бесплатно исправляет ошибку

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BYD признала ошибку при сборке электрических кроссоверов Da Tang: на некоторых автомобилях передние и задние колёсные диски установили не на свои места. Производитель извинился перед владельцами, пообещал бесплатно устранить дефект и заявил, что проведённые испытания не выявили угрозы безопасности движения.

Проблема затронула электрическую версию Da Tang с задним приводом и заявленным запасом хода до 950 км. В штатной комплектации передняя ось должна получать диски шириной 8J с шинами 255/50 R20, а задняя — диски 9J с шинами 275/45 R20. Однако на части машин эти диски поменяли местами: более широкие оказались спереди, а более узкие — сзади.

Причиной BYD назвала ошибку при вводе кодов комплектующих у поставщика Hubei Boyu Industrial. Производитель сообщил, что исправил ошибку в системе учёта, а на производственной линии поставщика появились дополнительные средства визуального контроля. По результатам специальных проверок компания утверждает, что неправильная установка дисков не повлияла на управляемость и не создаёт угрозы при эксплуатации.

Владельцам затронутых автомобилей предложат бесплатную проверку и перестановку дисков. На время обслуживания BYD предоставит подменную машину либо компенсирует транспортные расходы, а также перезапустит срок полной гарантии автомобиля. Точное количество машин с дефектом компания пока не раскрыла.

Источник: carnewschina