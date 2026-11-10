BYD обвинили в копировании Land Rover Defender: суд разрешил обыскать офисы китайского автогиганта

Два офиса BYD в Нидерландах обыскали по решению суда из-за подозрений в копировании технологий Land Rover Defender при разработке внедорожника Ti7. Jaguar Land Rover (JLR) добивается проверки возможного нарушения интеллектуальных прав и утверждает, что китайский производитель мог разобрать Defender, чтобы изучить его конструкцию и использовать полученные данные при создании собственной модели.

Обыски прошли ещё в августе 2026 года в офисах BYD в Схидаме и Хофддорпе. Судебные исполнители изъяли цифровые документы и электронные данные, которые могут иметь отношение к разработке Ti7. JLR добивалась сохранения этих материалов в качестве возможных доказательств. Однако доступ к ним ещё предстоит согласовать с судом. Юристы BYD сочли объём изъятых данных чрезмерным и назвали действия оппонента попыткой собрать информацию без чётко определённых границ.

Поводом для разбирательства стало внешнее сходство BYD Ti7 с Land Rover Defender, но претензии JLR могут касаться не только дизайна. Компания подозревает, что инженеры BYD могли изучить разобранный Defender и применить элементы его технологий при разработке внедорожника. Ti7 продаётся в Китае с сентября 2025 года под маркой Fang Cheng Bao. Это крупный SUV с угловатым кузовом, а британская версия получит семь мест и подключаемую гибридную силовую установку.

Очередное предварительное слушание назначено на 11 ноября в Гааге. Суду предстоит решить вопросы, связанные с использованием изъятых материалов и дальнейшим рассмотрением претензий. Пока нарушение интеллектуальных прав BYD не установлено. Для JLR это не первый спор с китайским автопроизводителем: в 2019 году компания выиграла дело против Jiangling Motor Corporation, чей внедорожник Landwind X7 признали нарушающим права на дизайн Range Rover Evoque.

Источник: carnewschina