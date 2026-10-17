BYD Great Han начал продажи с дальностью 1008 км и технологией зарядки за 9 минут

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| Новость | Авто и транспорт

Электрический седан BYD Great Han поступил в продажу с характеристиками, которые ставят автомобиль в центр внимания сегмента среднего ценового диапазона. Базовая комплектация стартует с цены около 2,8 млн рублей, что существенно ниже предложений премиальных производителей при сравнимом техническом оснащении.

Линейка Great Han охватывает три версии приводной системы: моноприводную с тяговым усилием 496 л. с. и две полноприводные с совокупной мощностью 764 л. с. Первая модификация демонстрирует пробег до 1008 километров в цикле CLTC, вторая — 880 километров. Различие в дальности объясняется дополнительным весом второго электродвигателя и системы полного привода.

Автор: byd.com Источник: www.byd.com

Элементом питания выступает батарея BYD Blade 2.0, аккумулирующая 102,3 киловатт-часа электроэнергии. Интеграция технологии Flash Charging обеспечивает восполнение заряда с 10% до 70% за пять минут. Завершение зарядки до 97% занимает девять минут. Подобная скорость зарядки достигается за счёт оптимизированной архитектуры батареи и специализированной системы управления тепловым режимом.

Автор: byd.com Источник: www.byd.com

Оборудование включает лидар на крыше, систему помощи водителю God's Eye B, пневматическую подвеску с адаптацией к дорожным условиям, активное управление задними колёсами и передние кресла с функцией невесомости. Размеры: 5,26 м в длину, 3,13 м между осями.

Great Han демонстрирует стратегию китайских производителей по предложению высокотехнологичных электромобилей, которые конкурируют не столько по цене, сколько по сочетанию функций и доступности.

Источник: 4pda

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