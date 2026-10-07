BYD довела большой электроседан до 1008 км хода: аэродинамика — одна из причин рекордной цифры

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| Новость | Авто и транспорт

Компания BYD 13 октября выведет на китайский рынок большой электроседан Da Han EV, который сочетает кузов длиной 5,26 м с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,197. Именно низкий Cd вместе с батареей на 102,3 кВт·ч и умеренным энергопотреблением помогает заднеприводной версии показывать до 1008 км по циклу CLTC. Это один из первых серийных седанов такого класса с заявленным запасом хода в четыре цифры.

Автор: Autohome/BYD/Сarnewschina Источник: carnewschina.com

При ширине 1999 мм и колёсной базе 3130 мм Da Han EV потребляет 11,5 кВт·ч на 100 км в заднеприводной версии. Для крупного автомобиля это особенно показательно: снижение сопротивления воздуха становится существенным фактором расхода на высоких скоростях. Для сравнения, у нынешнего BYD Han EV на официальном сайте компании коэффициент Cd составляет 0,23, то есть новый Da Han заметно лучше по этому параметру.

Все версии получают второе поколение батареи Blade ёмкостью 102,3 кВт·ч. Линейка включает две заднеприводные модификации мощностью 370 кВт с запасом хода 1008 км по CLTC и полноприводную с двумя электромоторами суммарной мощностью 570 кВт, 910 Н·м и дальностью 880 км. Последняя разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Быстрая зарядка позволяет увеличить заряд с 10% до 97% за девять минут на совместимой станции.

Da Han EV — это не просто электромобиль с мощным аккумулятором. Все его версии будут оснащены системой подруливания задних колёс, что сократит радиус разворота до 4,95 метра. Кроме того, автомобиль получит двухкамерную пневмоподвеску DiSus-A. В салоне установлены центральный 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 3K и аудиосистема Devialet с 31 динамиком. Предварительные цены составляли 249 900-299 900 юаней, а окончательную стоимость и сроки поставок BYD объявит 13 октября.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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