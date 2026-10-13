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Китайская компания Avatr представила концепт флагманского кроссовера T09 на Парижском автосалоне 2026 года. Модель открывает новую линейку бренда и объединяет разработки Changan, Huawei и CATL. Выход серийной версии на рынок запланирован на 2026 год, а целевой ценовой сегмент соответствует автомобилям стоимостью около 500 тыс. юаней.

Внешность T09 построена вокруг новой дизайнерской концепции Vision Xpectra. В решётке радиатора использованы 362 отдельных элемента с разной высотой, а передняя часть кузова получила капот площадью 2,1 м². В светотехнике применены хрустальные элементы с двухслойной огранкой. Эти решения должны стать отличительными чертами будущей флагманской серии Avatr.

Салон получил систему взаимодействия Vortex с круговой конструкцией и 118 RGB-светодиодами. Перед водителем и передним пассажиром расположены три дисплея: приборная панель диагональю 10,25 дюйма и два экрана по 17,2 дюйма. За интеллектуальные функции автомобиля отвечают технологии Huawei, включая систему помощи водителю Qiankun.

По данным CarNewsChina, силовая установка T09 включает 2,0-литровый турбодвигатель и три электромотора общей мощностью свыше 1000 л. с. Гибридная система использует аккумулятор CATL Freevoy ёмкостью 71,24 кВт·ч, а заявленный запас хода только на электротяге превышает 400 км по китайскому циклу CLTC. Эти характеристики приведены для концепта и пока не подтверждены для серийной машины.

Источник: carnewschina