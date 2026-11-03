Более 1000 л. с. и масса 2,7 тонны: немецкий журналист проверил электрический Porsche Cayenne Turbo

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Электрический Porsche Cayenne Turbo оказался гораздо проворнее, чем можно ожидать от пятиметрового внедорожника массой более 2,7 тонны. К такому выводу пришёл обозреватель немецкого издания mobiFlip Оливер Швухов, который неделю испытывал автомобиль в повседневной эксплуатации. Однако впечатления от флагманского электромобиля оказались неоднозначными: наряду с мощной силовой установкой и удобной системой зарядки обнаружились недостатки, заметные именно при ежедневных поездках.

Испытывавшаяся версия Turbo развивает до 850 кВт (1156 л. с.) с Launch Control. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. По словам журналиста, Porsche удалось сохранить спортивную управляемость даже при столь внушительных габаритах и массе.

Дополнительные впечатления создаёт искусственный звук силовой установки, который активируется в спортивном режиме. При этом обозреватель отдельно отметил проблему с рекуперацией: автомобиль практически не поддерживает полноценное управление одной педалью, поэтому водителю приходится часто пользоваться обычным тормозом.

Среди удачных решений выделены два зарядных порта, расположенных по противоположным сторонам кузова. Это упрощает подключение к станции независимо от того, какой стороной автомобиль оказался припаркован. Правда, постоянный ток поддерживает только один разъём.

Максимальная мощность быстрой зарядки достигает 400 кВт, а опциональная домашняя система переменного тока поддерживает до 22 кВт. Ещё одна необычная деталь — подогрев подлокотников в дверях и центральной консоли, дополняющий обогрев сидений и рулевого колеса.

Не всё понравилось журналисту и в салоне. Центральный изогнутый дисплей отражает свет, искажает изображение и затрудняет управление нижней частью интерфейса во время движения. Зато физические кнопки и регуляторы температуры получили положительную оценку за удобство. Запас хода электрического Cayenne превышает 600 км по циклу WLTP, но на фоне конкурентов с показателями около 700 км это уже не выглядит преимуществом. Испытанный автомобиль с дополнительным оборудованием оценили в 218 853,65 евро. В итоге Cayenne Electric продемонстрировал впечатляющую динамику, но тест выявил несколько решений, которые Porsche ещё предстоит улучшить.

Источник: mobiflip