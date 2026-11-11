Boeing поставил в октябре 49 самолетов и получил 165 заказов на новые лайнеры

В октябре 2026 года компания Boeing поставила 49 самолетов (в сентябре — 57) и получила 165 заказов, не допустив при этом ни одной отмены. Результаты оказались неоднозначными: основной объем заказов обеспечила ирландская лизинговая компания Avolon, приобретшая 140 самолетов Boeing 737 MAX. За первые десять месяцев года американский авиастроитель продемонстрировал рост поставок примерно на 6%, однако по-прежнему уступает компании Airbus.

Восстановление объемов поставок Boeing идет неравномерно. Передав клиентам 49 воздушных судов в октябре, американский производитель зафиксировал снижение на 14% по сравнению с 57 самолетами, поставленными в сентябре. Этот показатель также оказался ниже результата октября 2025 года, когда было поставлено 53 самолета (согласно данным, опубликованным 10 ноября). Замедление затронуло, в частности, программу 737 MAX — ключевую для компании по объему производства: за месяц было поставлено 32 таких лайнера (в сентябре — 43). Согласно подробным данным, Boeing также поставила 11 самолетов 787 Dreamliner, два грузовых 777, два 767-300F, а также по одному 737-800A и 767-2C в рамках военных программ.

Тем не менее, в целом за год сохраняется положительная динамика. По состоянию на конец октября компания Boeing поставила в общей сложности 524 воздушных судна — на 31 единицу больше, чем за первые десять месяцев 2025 года (493 самолета), что соответствует росту на 6,3%. Этот показатель дополняет данные о поставках 475 самолетов, официально озвученные производителем по итогам третьего квартала.

Ситуация с заказами в октябре оказалась более благоприятной. Boeing получил 165 заказов, при этом не было зафиксировано ни одного аннулирования; по объему чистых заказов этот октябрь стал лучшим для компании с 1997 года. Впрочем, такой результат в значительной степени обеспечен одной сделкой: приобретением 140 самолетов 737 MAX лизинговой компанией Avolon, что составляет почти 85% от общего числа заказов за месяц. Ирландский лизингодатель выбрал модель 737-10 — самую вместительную версию в семействе MAX. 4 ноября Boeing и Avolon объявили о завершении оформления этого заказа, который был включен в отчетность за октябрь. По заявлению производителя, эта сделка стала рекордным заказом на 737 MAX со стороны лизинговой компании, в результате чего портфель заказов Avolon на самолеты этого типа превысил 240 единиц.

Помимо сделки с Avolon, Boeing получил еще 25 заказов: шесть 737 MAX для авиакомпании Allegiant Air, четыре 737 MAX для неназванных клиентов, а также 15 лайнеров Dreamliner, покупатели которых также не раскрываются. Речь идет о модели 787-10 — удлиненной версии этого дальнемагистрального самолета. Таким образом, в октябре портфель заказов пополнился 150 узкофюзеляжными и 15 широкофюзеляжными воздушными судами.

Эти результаты были достигнуты в период, когда Boeing продолжает работу над стабилизацией своей производственной системы. В конце октября генеральный директор компании Келли Ортберг напомнил, что Boeing работает над тем, чтобы выйти на устойчивый темп производства самолетов 737 MAX — 47 единиц в месяц. Еще в июне Boeing объявил об увеличении выпуска на производственных линиях в Рентоне с 42 до 47 самолетов ежемесячно, а также о запуске в июле новой сборочной линии в Эверетте.

Кроме того, для семейства MAX был пройден важный этап. 20 октября Boeing сообщил о получении американского сертификата на модель 737 MAX 10 (ранее в этом году сертификацию прошел 737 MAX 7). Первые поставки этих двух новых версий ожидаются в 2027 году. Таким образом, заказ от компании Avolon пополняет портфель заказов программы, однако не повлияет на объем поставок в текущем году.

Несмотря на рост показателей по сравнению с прошлым годом, Boeing по-прежнему отстает от своего европейского конкурента. Согласно официальным данным Airbus, в октябре компания поставила 74 самолета 45 заказчикам, доведя общее число поставок с начала года до 621 единицы. Таким образом, к концу октября разрыв между показателями двух авиастроителей составил 97 самолетов.

Что касается заказов, то здесь Airbus также показал лучшие результаты за месяц: 202 заказа (валовый показатель) против 165 у Boeing. За первые десять месяцев года европейский авиастроитель получил в общей сложности 1376 заказов, тогда как у Boeing этот показатель составил 828.

Источник: Aerospace Global News